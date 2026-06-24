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Pasaporte con certificado electoral: así queda el precio con descuento del 10 % por votar

Quienes votaron en las elecciones del 21 de junio pueden acceder a beneficios del certificado electoral, incluido un descuento del 10 % en la expedición del pasaporte

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Quienes votaron en las elecciones del 21 de junio pueden acceder a beneficios del certificado electoral, incluido un descuento del 10 % en la expedición del pasaporte - crédito Cancillería
Quienes votaron en las elecciones del 21 de junio pueden acceder a beneficios del certificado electoral, incluido un descuento del 10 % en la expedición del pasaporte - crédito Cancillería

El certificado electoral que recibieron los ciudadanos que votaron en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio puede servir para acceder a varios beneficios, entre ellos un descuento en la expedición del pasaporte colombiano. Este documento, entregado a quienes ejercieron su derecho al voto, tiene efectos prácticos en trámites, educación, servicio militar y descansos laborales compensatorios.

La información publicada por Caracol Radio señala que muchas personas desconocen que el certificado electoral puede utilizarse para obtener beneficios específicos. Uno de los más consultados es la rebaja en el valor del pasaporte ordinario colombiano, trámite necesario para salir del país y movilizarse internacionalmente.

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Según el reporte, quienes votaron tienen derecho a una rebaja del 10 % sobre el valor de expedición del pasaporte ordinario. En 2026, el valor base aproximado de este documento es de 255.000 pesos, por lo que el descuento representa un ahorro cercano a 25.500 pesos.

Las pruebas en Fogra y Fime certifican que el pasaporte colombiano cumple con los estándares internacionales de la Oaci - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Quienes votaron en las elecciones del 21 de junio pueden acceder a beneficios del certificado electoral, incluido un descuento del 10 % en la expedición del pasaporte - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Así queda el pasaporte con el descuento

Con ese cálculo, el pasaporte ordinario quedaría aproximadamente en 229.500 pesos, siempre que se aplique la rebaja señalada por presentar el certificado electoral vigente. El descuento se hace efectivo al momento del pago, durante el trámite ante las oficinas autorizadas.

La rebaja, sin embargo, tiene condiciones. El beneficio aplica por una sola vez durante los cuatro años siguientes a la fecha en la que el ciudadano votó. Esto quiere decir que, si una persona sufragó en 2026, podrá usar el descuento dentro de ese periodo, pero únicamente en una ocasión.

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También se debe tener en cuenta que el descuento no aplica sobre todos los componentes del valor del pasaporte. Según la explicación citada, la rebaja corresponde a la parte destinada a la Nación y no al componente que va a la Cancillería. En la práctica, el descuento se aplica directamente al presentar el certificado durante el trámite.

Para reclamarlo, el ciudadano debe presentar el certificado electoral vigente al momento de tramitar el pasaporte en una oficina de la Cancillería colombiana o mediante el sistema de citas correspondiente. Si el trámite se realiza en el exterior, el procedimiento puede variar según el consulado, por lo que se recomienda consultar directamente en la sede correspondiente.

El nuevo pasaporte colombiano comenzará a expedirse desde el 1 de abril de 2026, con tarifas que se ajustarán únicamente según la inflación certificada- crédito VisualesIA/AdobeStock
Quienes votaron en las elecciones del 21 de junio pueden acceder a beneficios del certificado electoral, incluido un descuento del 10 % en la expedición del pasaporte- crédito VisualesIA/AdobeStock

Otros beneficios por presentar el certificado electoral

El certificado electoral también permite acceder a otras garantías. Entre ellas está la prelación en caso de empate en los resultados de exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior.

Además, quienes prestan servicio militar obligatorio pueden obtener una rebaja de un mes si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres, y de dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares.

El documento también puede servir para beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado. En el caso de estudiantes de instituciones oficiales de educación superior, se reconoce un descuento del 10 % en el valor de la matrícula.

Otro beneficio es el descuento del 10 % en el trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar, así como en duplicados de la cédula de ciudadanía desde el segundo duplicado en adelante.

Quienes votaron en las elecciones del 21 de junio pueden acceder a beneficios del certificado electoral, incluido un descuento del 10 % en la expedición del pasaporte - crédito Presidencia de la República de Colombia
Quienes votaron en las elecciones del 21 de junio pueden acceder a beneficios del certificado electoral, incluido un descuento del 10 % en la expedición del pasaporte - crédito Presidencia de la República de Colombia

También existe el derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo utilizado para votar. Este beneficio debe solicitarse siguiendo los procedimientos definidos para cada caso laboral.

De acuerdo con el Decreto 2959 de 1997, el certificado electoral puede usarse una sola vez para cada beneficio y su vigencia termina cuando se realicen nuevas elecciones ordinarias. Por eso, conservar el documento es clave para quienes quieran hacer efectivo alguno de estos descuentos o garantías.

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