La imagen de Ingrid Alexandra y Sverre Magnus en el Mundial que invita al optimismo sobre la recuperación de su madre, la princesa Mette-Marit

Sverre Magnus e Ingrid Alexandra de Noruega en el Mundial. (Instagram @detnorskekongehus)

La familia real noruega vuelve poco a poco a recuperar la normalidad después de unas semanas especialmente complicadas. La última imagen protagonizada por los príncipes Sverre Magnus e Ingrid Alexandra durante el Mundial de fútbol ha sido interpretada como una señal alentadora sobre el estado de salud de la princesa Mette-Marit, que hace apenas unos días se sometió a un delicado trasplante de pulmón.

Los hijos del príncipe Haakon acudieron al encuentro entre Noruega y Senegal para animar a su selección desde las gradas y no ocultaron su entusiasmo tras la victoria del combinado nacional por 3-2. La propia Casa Real compartió una fotografía de ambos sonrientes, con bufandas de Noruega y celebrando el triunfo con un mensaje cargado de entusiasmo: “¡Sííí!”.

PUBLICIDAD

Sverre Magnus e Ingrid Alexandra de Noruega en el Mundial. (Instagram @detnorskekongehus)

Más allá del resultado deportivo, la instantánea ha llamado la atención por el momento en el que se produce. Hace solo unos días, la salud de Mette-Marit mantenía en vilo a la familia y al país después de que tuviera que ser intervenida en el Hospital Universitario de Oslo debido al agravamiento de la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018.

La operación obligó a reorganizar por completo la agenda de los miembros más cercanos de la familia real. Ingrid Alexandra interrumpió su estancia en Australia, donde cursaba estudios de Relaciones Institucionales y Economía Política en la Universidad de Sídney, para regresar de inmediato a Noruega. Del mismo modo, el príncipe Haakon acortó un viaje oficial a Japón para permanecer junto a su esposa durante el proceso médico.

PUBLICIDAD

Sverre Magnus e Ingrid Alexandra de Noruega en el Mundial. (Instagram @detnorskekongehus)

El pasado 17 de junio, la Casa Real confirmó mediante un comunicado que el trasplante había sido un éxito y explicó que la princesa permanecería ingresada varias semanas para continuar con la recuperación y seguir el protocolo habitual de este tipo de intervenciones. Desde entonces, la información oficial ha sido escasa, por lo que cualquier gesto de la familia se analiza con especial atención.

En este contexto, el desplazamiento de Sverre Magnus e Ingrid Alexandra al Mundial parece reflejar un ambiente de mayor serenidad. Aunque la heredera continúa hospitalizada, el hecho de que sus hijos hayan retomado parte de sus compromisos y actividades públicas sugiere que la evolución médica estaría siendo favorable y que la preocupación inmediata ha disminuido.

PUBLICIDAD

La princesa heredera noruega Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon celebran el día nacional en la residencia privada Skaugum en Asker, Noruega (Albert Nieboer Netherlands OUT Point De Vue OUT)

El guiño de la princesa Ingrid en el momento más difícil de la corona

Además, la princesa Ingrid quiso tener un guiño muy especial hacia su madre durante el partido. Para la ocasión eligió una chaqueta roja cruzada perteneciente al vestuario de Mette-Marit, un detalle interpretado como una muestra de cariño y cercanía en un momento especialmente delicado para la familia.

Mientras tanto, el príncipe Haakon permanece centrado en acompañar a su esposa y ha reducido significativamente su agenda institucional para priorizar su recuperación. La próxima actualización oficial sobre el estado de salud de Mette-Marit se espera cuando los médicos consideren oportuno concederle el alta hospitalaria.

PUBLICIDAD

Imagen de archivo de la princesa Mette-Marit de Noruega y su hijo Marius Borg Høiby. EFE/EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT NORWAY OUT[NORWAY OUT]

El contexto familiar también ha estado marcado por la visita de Marius Borg, hijo mayor de la princesa, quien pudo acudir a verla tras la intervención. Todo ello evidencia que el entorno más cercano permanece unido en torno a la heredera mientras afronta una de las etapas más difíciles de su vida.