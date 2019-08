– Porque muchos de los buenos dirigentes no se comprometen con la política, desalentados por un régimen que hace muy difícil a la gente honesta llegar a una función ejecutiva por el voto. Esto es así por la existencia histórica del sistema de "lista sábana", que beneficia más a los que están dentro de un partido político con trayectoria y que a la vez cuentan con más recursos para el financiamiento de campañas que, en general, son muy poco transparentes . Creo que tenemos muchos y muy buenos dirigentes, capaces e idóneos, pero no está involucrándose en la política y así no se pueden construir instituciones políticas y económicas sólidas, sino que son débiles, imperfectas e ineficientes. La situación que estamos viviendo lo está demostrando. Si hubiera una dirigencia política, con más sabiduría y dispuesta a conciliar, este país estaría mejor.