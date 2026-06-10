Alejandro Chacón renuncia al Senado tras 16 años y apuntaría a la Gobernación de Norte de Santander

Durante su intervención de despedida, el dirigente agradeció a los sectores sociales que marcaron su trayectoria y aseguró que se retira con la tranquilidad de haber servido al país desde sus convicciones. - crédito Canal Congreso

A pocas semanas de concluir el cuatrienio legislativo 2022-2026, el senador del Partido Liberal Alejandro Carlos Chacón presentó oficialmente su renuncia al Senado de la República, poniendo fin a una trayectoria de 16 años en el Congreso.

La decisión fue anunciada este martes 9 de junio durante una intervención en la plenaria del Senado y posteriormente formalizada mediante una carta dirigida al presidente de la corporación, Lidio García, en la que solicitó que su salida tenga efectos a partir del próximo 16 de junio de 2026.

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La renuncia del congresista se produce en medio de movimientos políticos que comienzan a perfilar el escenario de las elecciones regionales de 2027. De acuerdo con Caracol Radio, aunque Chacón no ha confirmado públicamente una nueva aspiración, en distintos sectores políticos se da por hecho que buscaría convertirse en candidato a la Gobernación de Norte de Santander.

La despedida de Alejandro Chacón del Senado

Durante su intervención en la plenaria, Chacón aseguró que quería despedirse de una manera diferente, sin hacer un balance de cifras, leyes o debates legislativos.

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“Estoy frente a ustedes para presentar mi renuncia al Senado de la República. Quiero hacerlo de manera distinta. Hoy vengo, no a hacer un inventario de leyes, ni a recitar cifras, ni a enumerar debates, sino a recordar los rostros que le dieron sentido a estos 16 años de servicio público”, expresó.

En su discurso destacó a diversos sectores de la población que, según dijo, inspiraron su trabajo legislativo, entre ellos los niños, adultos mayores, mujeres, trabajadores, emprendedores, periodistas y las regiones del país.

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Alejandro Chacón cerró su paso por el Congreso destacando su compromiso con las regiones y distintos sectores de la población. - crédito Sergio Iván Acero/Colprensa

La carta de renuncia

En la comunicación enviada a la Presidencia del Senado, el legislador manifestó que deja su cargo con la satisfacción de haber cumplido con su labor pública.

“Me retiro de esta dignidad con la tranquilidad de haber servido a Colombia desde mis convicciones, con absoluto respeto por el orden constitucional y con la firme certeza de que el fortalecimiento de la democracia exige instituciones sólidas, debates respetuosos y servidores públicos comprometidos con el país", señaló en su carta según Semana.

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La solicitud deberá ser aceptada por la plenaria del Senado para que la renuncia se haga efectiva en la fecha planteada por el congresista.

¿Por qué renunció Alejandro Chacón?

Aunque el senador no ha explicado oficialmente las razones de su salida, la principal versión que circula en los círculos políticos apunta a que la decisión estaría relacionada con una eventual candidatura a la Gobernación de Norte de Santander.

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La renuncia anticipada le permitiría evitar posibles inhabilidades de cara a las elecciones regionales previstas para 2027, una estrategia que históricamente han utilizado varios congresistas interesados en competir por cargos territoriales.

Por ahora, Chacón no ha formalizado esa aspiración ni ha anunciado el lanzamiento de una campaña, pero su salida del Congreso ha fortalecido las especulaciones sobre su futuro político en el departamento.

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La dimisión del senador Alejandro Chacón fue presentada ante la Presidencia del Senado y solicitó que tenga efectos a partir del 16 de junio de 2026. - crédito Colprensa

Una relación compleja con el Partido Liberal

Durante el actual periodo legislativo, Chacón se convirtió en una de las voces liberales que acompañó algunas de las iniciativas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esa postura generó diferencias con sectores de su partido y especialmente con el expresidente César Gaviria, director nacional del Partido Liberal.

Los desacuerdos se hicieron visibles durante varios debates de las reformas promovidas por el Gobierno, al punto que en algunos momentos surgieron dudas sobre el respaldo de la colectividad a la continuidad política del senador.

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Pese a esas diferencias, Chacón mantuvo su militancia liberal y continuó participando activamente en las discusiones legislativas hasta el final de su periodo.

La Ley Sara Sofía, uno de sus proyectos más destacados

Entre las iniciativas impulsadas por Alejandro Chacón durante su paso por el Congreso sobresale la denominada Ley Sara Sofía, aprobada por el Legislativo y avalada posteriormente por la Corte Constitucional.

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La norma creó un mecanismo jurídico orientado a agilizar la búsqueda, localización y recuperación de niños, niñas y adolescentes desaparecidos o extraviados en Colombia, una iniciativa que surgió tras el impacto nacional que generó el caso de la menor Sara Sofía Galván.

El proyecto fue considerado uno de los principales legados legislativos del senador durante sus años en el Congreso.

Ley Sara Sofía impulsada por el congresista creó un mecanismo para agilizar la búsqueda y localización de menores desaparecidos en Colombia. - crédito Senado de la República

Renuncias comienzan a mover el panorama político

La salida de Chacón se suma a una serie de renuncias registradas en las últimas horas dentro del Congreso de la República.

Junto al senador liberal también presentaron su dimisión los congresistas Miguel Ángel Pinto, León Fredy Muñoz y Óscar Barreto Quiroga, este último por motivos de salud relacionados con una afección cardíaca.

En la Cámara de Representantes también anunció su retiro el presidente de la corporación, Julián López Tenorio, quien igualmente es mencionado como posible aspirante a un cargo de elección regional en el Valle del Cauca.

Las renuncias no alterarán las mayorías legislativas durante el cierre de la actual legislatura, ya que la mayoría de ellas entrarán en vigor después de las votaciones pendientes y antes de la conclusión del periodo ordinario de sesiones.