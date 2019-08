"No vemos grandes oportunidades de compra, pero tampoco visualizamos precios de venta en estos niveles", afirmó Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones. "Hay una especie de wait & see hasta, en principio, definiciones políticas más concretas, en especial, de quien sería el elegido a fines de octubre. Pero la realidad, es que estás podrán no llegar por ahora".