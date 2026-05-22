Al ritmo de Depach Mode sonará la noche de museos con espectacular tributo gratuito: dónde y cuándo será

Uno de los eventos centrales será el tributo a Depeche Mode. El concierto, de acceso gratuito y por orden de llegada, reunirá a fanáticos de la banda británica para revivir sus grandes éxitos en una velada nocturna sin igual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Noche de Museos del miércoles 27 de mayo de 2026 en la Ciudad de México promete ser una de las ediciones más vibrantes y diversas del año.

Espacios culturales y museos abrirán sus puertas en horario extendido para recibir a miles de visitantes con espectáculos, conciertos, recorridos temáticos, talleres y actividades gratuitas.

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Uno de los eventos centrales será el tributo a Depeche Mode. El concierto, de acceso gratuito y por orden de llegada, reunirá a fanáticos de la banda británica para revivir sus grandes éxitos en una velada nocturna sin igual.

El homenaje será a partir de las 17:00 horas, dónde los asistentes podrán disfrutar de la interpretación en vivo de Hysterika, banda mexicana que se especializa en revivir el repertorio y la energía de Depeche Mode y otras agrupaciones de los 80’s.

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“CONVIRTAMOS EL YANCUIC EN UNA VERDADERA MISA DEPECHERA, cupo limitado a 280 personas, asegurate de llegar temprano, la demanda es alta.”, afirmó la agrupación en su cuenta de Instagram.

Respecto al lugar el evento tendrá lugar en el Museo Yancuic, situado sobre Ermita Iztapalapa, en la colonia Los Ángeles, alcaldía Iztapalapa.

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El acceso será completamente gratuito y se recomienda arribar temprano debido a que el cupo es limitado.

El Museo Yancuic invita a la Noche de Museos con un concierto gratuito de Hysterika, rindiendo tributo a Depeche Mode el 27 de mayo de 2026. (@hysterikaband/Instagram)

Tributo a Depeche Mode: la noche al ritmo de una leyenda

Depeche Mode, formada en 1980 en Basildon, Inglaterra, es considerada pionera del synthpop y la electrónica, con discos emblemáticos como Violator y Music for the Masses. Canciones como “Enjoy the Silence”, “Personal Jesus” y “Just Can’t Get Enough” han dejado huella en varias generaciones.

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El tributo se suma a una tendencia mundial de homenajes a la agrupación, reconocida por su sonido oscuro y sus letras introspectivas. A lo largo de su carrera, Depeche Mode ha vendido más de 100 millones de discos y es parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 2020.

Su influencia es reconocida tanto en la escena alternativa como en la música pop global.

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Oferta cultural: recorridos, talleres y música en vivo

La mayoría de las actividades comienzan a partir de las 17:00 horas y se extenderán hasta las 21:00 o 22:00 horas, dependiendo del recinto. (Gobierno CDMX)

La Noche de Museos trae consigo una cartelera especial en decenas de recintos:

Antiguo Palacio del Ayuntamiento: Recital de “Istria Ensamble” en el Salón de Cabildos, en colaboración con el Centro Cultural Ollin Yoliztli. Registro previo y cupo limitado.

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Museo de la Mujer: Lectura de poesía e intercambio postal, materiales incluidos. Acceso con registro.

Museo de la Inquisición: Recorrido nocturno “Vampiros Hechos en México”, inspirado en mitos y leyendas nacionales. Requiere reservación.

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Casa Chiapas: Experiencia sobre el carnaval tsotsil de San Juan Chamula con música y arte. Entrada libre.

Foro Valparaíso: Visita temática sobre paz y violencia, además de una mesa de diálogo sobre museos y comunidad. Registro presencial.

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Palacio de Cultura Banamex – Palacio de Iturbide: Recorrido sobre alfarería mexicana y taller “Destroza este cuadro. Surrealismo y kintsugi”.

Museo Nacional de la Revolución: Además del tributo a Depeche Mode, habrá recorrido teatralizado “El Ánima de la Revolución”.

Museo Ex Teresa Arte Actual: Performance sonoro “Fonoráculo Vol. II”, inspirado en el I Ching, con cupo para 250 personas.

Museo del Estanquillo: Visitas guiadas e intervención artística “¿De qué color ves el mundo desde el museo?”.

SimiCasa Museo: Visitas guiadas temáticas y actividades con el personaje Dr. Simi.

Museo Tezozómoc: Talleres, juegos y actividades científicas desde las 17:00 horas.

Planetario Luis Enrique Erro: Talleres, observación astronómica, funciones inmersivas y narración oral bajo las estrellas, con registro previo para el domo digital.

Museo de la Luz: Talleres y demostraciones de ciencia óptica.

Museo Vivo del Muralismo: Recorrido “Fotos y murales, realidades capturadas” y actividad “Moulin Rouge: Bailes Vintage de Año Nuevo”.

Centro Cultural Futurama: Concierto de indie rock a cargo de “Antagónico”.

Museo Manuel Tolsá (Palacio de Minería): Concierto de saxofón por el cuarteto Sax Son.

Ex Convento de Culhuacán: Recorridos guiados gratuitos por uno de los claustros más antiguos de México.

Museo de Arte Popular: Actividad infantil dedicada a la historia de los Reyes Magos.

Museo del Palacio de Bellas Artes: Visitas guiadas especiales en grupos reducidos.

Acceso, horarios y recomendaciones

La mayoría de las actividades comienzan a partir de las 17:00 horas y se extenderán hasta las 21:00 o 22:00 horas, dependiendo del recinto.

El acceso es gratuito en casi todos los museos, aunque algunos eventos requieren registro previo o costos adicionales por cupo limitado.

Se recomienda consultar la cartelera oficial de la Ciudad de México y las redes sociales de la Secretaría de Cultura para detalles actualizados y posibles cambios.

La Noche de Museos de mayo 2026 se perfila como una oportunidad para redescubrir la ciudad, disfrutar de la música de Depeche Mode y explorar el patrimonio cultural desde una perspectiva nocturna.