Xóchitl Gálvez causa furor tras asistir a la final Cruz Azul vs Pumas

Xóchitl Gálvez asiste al estadio Ciudad de los Deportes para ver la final Cruz Azul vs Pumas. Foto: TW Xóchitl Gálvez

Xóchilt Gálvez sigue a Cruz Azul a todas partes y en el momento más importante del club cementero al ser uno de los finalistas del torneo Clausura 2026 de la Liga Mx, la política mexicana no se podría ausentar del estadio Ciudad de los Deportes, sede que la Máquina confirmó el lunes anterior para albergar los primeros 90 minutos de la serie definitiva ante los Pumas de la UNAM.

La excandidata a la Presidencia de México, por parte del Partido de Acción Nacional (PAN), no oculta su amor por Cruz Azul, menos ahora que está a casi nada de volver a ser campeón de la Liga Mx y así levantar la décima estrella, negada a los celestes a casi un año de su último título nacional.

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Xóchitl Gálvez presumió una fotografía en la tribuna del estadio Ciudad de los Deportes, específicamente en la zona lateral, mostrando la imagen de Joel Huiqui convertido en un santo, una tendencia que ha cobrado fuerza y como ahora el estratega interino del Cruz Azul los condujo a la final, su imagen es la más solicitada por el pueblo cementero y Xóchitl Gálvez fue de las primeras en tener la imagen de “San Huiqui”.

Xóchitl Gálvez presente en la final de ida del Futbol Mexicano. (X / Xóchitl Gálvez Ruiz)

Xóchitl sale a las calles de la CDMX con colores de Cruz Azul

Segura de ver a su equipo campeón de la Liga Mx esta semana, Xóchitl Gálvez recorrió las calles de Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, para alentar de manera particular a la Máquina Cementera. La política panista llevó consigo un cártel con la imagen de Cruz Azul y una frase donde le solicita a los conductores sonar el claxon si creen que Cruz Azul va ser campeón de México.

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“Esta semana la CDMX se va a pintar de azul. Si no me creen, échenle un ojo a la encuesta. ¡Vamos por el décimo campeonato Cruz Azul!“, escribió Xóchitl Gálvez en sus redes sociales. ”Huiqui tienes la mejor afición, la más leal, la que ha aguantado todo. Danos el campeonato. Queremos la diez, Huiqui", pidió la excandidata presidencial al entrenador mexicano.

Xóchitl Gálvez salió a las calles de la CDMX para animar a Cruz Azul (X / Xóchitl Gálvez Ruiz)

¿Cuándo se conocerá al campeón de la Liga Mx?

La noche del jueves 21 de mayo se juega la ida de la final del Clausura 2026. Será el próximo domingo 24 de mayo cuando se conozca al nuevo monarca del Futbol Mexicano desde el feudo Olímpico Universitario. El Club de Futbol Cruz Azul busca su décimo campeonato y Pumas de la UNAM el octavo.

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