— ¿En qué rubros se refleja más ese crecimiento?



— Pasamos de rubros tradicionales a no tradicionales. Por ejemplo, indumentaria: hace 5 años estaba el mito era que la gente quería tocar la ropa, probarse. Hoy, después de turismo es la categoría que más se vende en línea. Entre las no tradicionales crecieron también los supermercados, cada vez con mejores experiencias y mayor volumen. También farmacia: lo no recetado, la parte beauty y de cuidados personales. Y delivery, todas estas súper apps han hecho una gran revolución porque aceleraron mucho al consumidor. El 49% de los argentinos ya compran recurrentemente online y el empoderamiento del consumidor es gigantesco. Se compra por conveniencia, comodidad y precio. Pero el precio es la tercera variable, no es la primera.