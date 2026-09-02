Finanzas y Negocios

Tiene 11 años, es influencer de finanzas y ya invierte en fondos, acciones y criptomonedas: sus consejos para administrar el dinero

Con el acompañamiento de su familia, aprendió desde chico a ordenar sus ingresos y establecer objetivos. Cuenta cómo aplica una regla para frenar compras impulsivas y por qué apuesta a separar el dinero entre consumo, ahorro e inversión

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Con 11 años, Tomi Cristal se consolidó como uno de los influencers más destacados en el mundo de las finanzas. En redes sociales comparte consejos y sostiene que ese aprendizaje puede empezar antes de la adolescencia, con hábitos como planificar compras, dividir el dinero por objetivos e invertir una parte de los ingresos para tomar decisiones con más orden desde edades tempranas.

El chico, que participa junto a su padre Patricio Cristal en un proyecto de difusión sobre ahorro, gastos e inversiones, dijo en diálogo con Infobae A las Nueve, que ya destina una parte de su dinero a fondos cotizados, acciones y criptomonedas. También contó que quiere estudiar Finanzas en la Universidad de San Andrés cuando cumpla 18 años y que toma como referencia al inversor Warren Buffett.

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Durante la entrevista, Tomi explicó cómo organiza sus recursos, cómo evita compras impulsivas y por qué prefiere mantener parte de su dinero disponible. Su planteo parte de una idea simple: los chicos pueden incorporar herramientas de administración personal antes de llegar a la adolescencia y aplicarlas en gastos cotidianos.

Uno de sus consejos centrales es no comprar de inmediato aquello que genera interés repentino. “Tenés que planificar”, respondió ante la pregunta si conviene adquirir cada producto que despierta ganas en el momento.

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Tomi Cristal, influencer de finanzas de 11 años, sostiene que la educación financiera puede empezar antes de la adolescencia con hábitos de ahorro, gasto e inversión (Captura de video)
Tomi Cristal, influencer de finanzas de 11 años, sostiene que la educación financiera puede empezar antes de la adolescencia con hábitos de ahorro, gasto e inversión (Captura de video)

Su método, detalló, consiste en dejar pasar entre dos y tres días antes de concretar una compra no prevista. Según explicó, ese tiempo ayuda a distinguir si el producto sigue siendo necesario o si la decisión nació de un impulso: “Cuando vos ves algo que te gusta, normalmente podés esperar como unos dos días o unos tres”.

Si después de esa espera el interés continúa, considera que la compra puede hacerse “tranquilo, con gusto”. Para él, la planificación reduce el margen de error en el uso del dinero y evita que un gasto espontáneo altere otros objetivos.

Tomi también explicó un esquema que llama “las tres cajas”, pensado para separar el dinero apenas entra por sueldo, mensualidad o cualquier otro ingreso. “La caja de gastar, la caja de ahorrar y la caja de invertir”, describió.

El sistema propone dividir los recursos entre consumo, ahorro e inversión, con porcentajes definidos por cada persona. La regla, según explicó, es no tomar fondos de una categoría para cubrir otra: si se agota el dinero destinado a gastar, no se debe retirar el que estaba reservado para ahorrar o invertir.

La lista del supermercado y la mensualidad como práctica de administración

Otro de los hábitos que mencionó aparece en las compras del hogar. Tomi dijo que antes de ir al supermercado prepara una lista y evita incorporar productos que no estaban previstos. “Antes de ir siempre nos armamos una lista con lo que hay que comprar”, señaló. Para él, esa práctica sirve para frenar gastos pequeños pero repetidos, que al acumularse terminan pesando sobre el presupuesto: “Poquito casi todos los días al final termina siendo mucho”.

El influencer de finanzas recomienda esperar entre dos y tres días antes de una compra para evitar gastos impulsivos (Captura de video)
El influencer de finanzas recomienda esperar entre dos y tres días antes de una compra para evitar gastos impulsivos (Captura de video)

En esa misma lógica ubicó consumos como viajes en aplicaciones de transporte, compras en quioscos o pedidos de comida. Su planteo es que cada persona observe sus rutinas para identificar en qué lugares se va el dinero sin advertirlo al principio.

Sobre su vida diaria, contó que suele llevar vianda desde su casa para la comida escolar, aunque a veces compra alimentos en el comedor del colegio. Su padre explicó que en la familia hablan de dinero con naturalidad y que los chicos conocen parte de la situación económica del hogar y las razones detrás de ciertas decisiones.

Patricio Cristal relató que Tomi y sus hermanos reciben una mensualidad desde hace tiempo. Los padres cubren las necesidades básicas, pero ciertos gastos quedan a cargo de los hijos, como tecnología, ropa de moda o reparaciones de algunos objetos personales.

Ahorro temprano, inversión supervisada y una meta académica

Tomi contó que ahorró para comprar su primer celular cuando tenía entre 8 y 9 años. También reunió dinero para adquirir un hámster llamado Trueno, junto con sus accesorios y alimentos. “Me gusta más tener la plata líquida”, afirmó. Explicó que prefiere conservar recursos disponibles, estudiar opciones y acumular dinero para metas concretas antes de decidir un gasto o una inversión.

Primer plano de una alcancía de cerdito transparente con algunas monedas y billetes de dólar estadounidenses en su interior, sobre una superficie de madera.
Tomi Cristal organiza sus ingresos con el método de las tres cajas para separar dinero destinado a gastar, ahorrar e invertir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su padre atribuyó ese aprendizaje al interés temprano de su hijo por los números. Dijo que acompañó esa curiosidad con lecturas, estudio autodidacta y conversaciones familiares sobre ahorro, consumo e inversión.

En la actualidad, Tomi afirma que invierte una parte de su dinero bajo la supervisión de su madre, a través de una cuenta operada con los datos de ella en una plataforma de intercambio. Según relató, coloca fondos en acciones, en fondos cotizados y en criptomonedas.

“Con acciones voy a largo plazo”, dijo. Tomi relacionó esa decisión con el interés compuesto, que definió como el crecimiento de los intereses sobre rendimientos acumulados.

Su objetivo, según contó, es estudiar Finanzas en la Universidad de San Andrés cuando llegue a los 18 años. Después quiere seguir como inversor y tomar como referencia el recorrido de Warren Buffett.

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