"Yo era chico, tenía 23 años y trabajaba en una empresa en Puerto Madero. De un día para el otro, me fui a la aventura de Mercado Libre. Cuando llegué, la oficina estaba en el cuartito del estacionamiento, una de esas típicas puertas de mantenimiento. Lo llamé a mi papá para decirle que me había equivoca. Me quería matar", cuenta Daniel Rabinovich, actual vicepresidente.