— La situación no es fácil para el sector. Viene atravesando distintas problemáticas en una economía que no termina de hacer pie. Ahora empezamos a ver las cosas con una mirada más positiva, parece que la economía de a poquito va saliendo y encauzándose. Argentina viene con problemas macroeconómicos desde hace mucho tiempo. Tenemos, en los últimos casi 15 años, niveles de inflación que hoy prácticamente no existen en el mundo. Eso es lapidario para un sector como el nuestro, que además tiene bastante escasez de recursos de financiación. Tenemos una carga impositiva muy grande, que supera el 50%, cuando nuestros principales competidores en el mundo no llegan al 25. Eso genera un ámbito de asimetría en términos de competitividad.