"Desde la reforma que se hizo en 2016, el aguinaldo ya no se ve afectado por el Impuesto a las Ganancias en forma directa porque se proporciona a lo largo de los seis meses previos al cómputo del pago del SAC. Antes, en los meses donde se cobrara el aguinaldo se retenía más o cambiaba la tabla o se daba un salto de no pagar a pagar el impuesto. Eso ya no existe porque los empleados tributan todos los meses lo mismo, ya que se prorratea a lo largo del año", explicó Iván Sasovsky, experto en temas fiscales.