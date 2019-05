– ¿Qué expectativas tienen con la Argentina, porque está en un momento de crisis, y no es habitual que se anuncie la maduración de inversiones, pese a que es el momento para estar bien posicionado cuando llegue la etapa de bonanza?

– José Fernándes. Para contestar esta pregunta deberíamos primero hablar de la parte más importante que es la parte estratégica de negocio. Argentina es muy relevante para nuestra política de crecimiento en Latinoamérica, y miramos la construcción de esta planta en Ezeiza como una oportunidad para posicionar nuestra línea de productos y soluciones para una base instalada de clientes que ya tenemos. Y estar están más próximos para proveerles nuevas soluciones e incrementar la extensión a consumidores finales, para que tengan más seguridad energética y ahorro que le facilita el proceso de pago, y de ganancias de las empresas. Se trata de un posicionamiento global, y por cuestiones estratégicas no informamos el monto de la inversión. Pero no sólo se trata del traslado de la planta de Burzaco, sino también de ampliar la línea de producción para poder no sólo atender al mercado argentino, sino también del Cono Sur y de Latinoamérica.

– Craig Breese, presidente de Honeywell para Latinoamérica. En Honeywell vemos grandes oportunidades para continuar creciendo en latinoamérica y la Argentina ha sido un pilar fundamental para la compañía en la región, donde opera desde 1962. El grupo de Smart Energy de Honeywell transforma las operaciones de los servicios públicos con sus soluciones denominadas Connected Utility, las cuales miden, monitorean y responden de manera efectiva a un uso más eficiente, así como para disminuir los altos índices de "robo de energía que se observa en la región, aunque no tan alto, como el 25% que se registra en algunas ciudades de México".