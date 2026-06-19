La Secretaría de Movilidad anunció cierres y desvíos en Bogotá por elecciones: vías restringidas alrededor de Corferias y el centro

Bogotá aplicará cierres temporales en puestos de votación de localidades como Chapinero, Usaquén, Suba, Usme, Bosa, Fontibón, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció un amplio dispositivo de cierres viales, desvíos y operativos especiales que regirán el domingo 21 de junio con motivo de las elecciones presidenciales en Bogotá. El objetivo principal de las medidas es garantizar la movilidad, la seguridad vial y el acceso fluido de los ciudadanos a los puestos de votación, especialmente en los puntos de mayor afluencia como Corferias y la Plaza de Bolívar.

En el entorno de Corferias, recinto que alberga uno de los centros de votación más concurridos de la ciudad, se implementarán cierres viales desde las 5:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. del 21 de junio, abarcando el perímetro comprendido entre la carrera 33 y la carrera 44, y entre la avenida Américas y la calle 26.

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El ingreso vehicular estará estrictamente restringido, permitiéndose solo la entrada de vehículos acreditados, residentes y equipos de emergencia. Los accesos para votantes serán por la calle 26, la carrera 33 y la avenida Esperanza, con puntos habituales de ingreso sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

Desvíos y rutas alternas en Corferias

Se establecieron rutas alternas para los conductores y usuarios del transporte público que transitan habitualmente por la zona. Quienes se dirijan al oriente deberán continuar por la calle 26 y conectar con la avenida NQS, mientras que los que circulan por la carrera 40 hacia el norte deben tomar la avenida Américas y la carrera 50. Al sur, la recomendación es usar la calle 26 hacia la NQS.

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Los votantes en Corferias podrán ingresar por la calle 26, la carrera 33 y la avenida Esperanza, mientras el parqueadero operará solo por la avenida Américas y la carrera 40 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El acceso al parqueadero de Corferias se hará únicamente por la avenida Américas y la carrera 40, y los vehículos de cuerpos de seguridad del Estado ingresarán por la avenida El Dorado con carrera 39, bajo filtros de seguridad.

Los cierres específicos incluyen la calzada norte de la avenida Esperanza entre avenida Américas y carrera 40, la calle 25 entre carreras 37 y 40 (con acceso garantizado al Hotel Hilton), la carrera 37 entre avenida Esperanza y calle 25, y la carrera 40 calzada oriental entre avenida Américas y calle 25. Se mantendrá acceso controlado para residentes y comercios afectados.

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Cierres y desvíos en el centro y otros puntos clave

En la Plaza de Bolívar y alrededores, el cierre iniciará el sábado 20 de junio desde la 1:00 p. m. en la carrera 8 entre calles 12B y 10. La carrera 9 entre calles 12B y 10 estará cerrada desde las 5:00 a. m. del domingo hasta las 10:00 a. m. Para acceder al puesto de votación, los ciudadanos podrán ingresar por la carrera 9 a la altura de la calle 12B.

Los vehículos que habitualmente usan la carrera 8 deberán tomar la calle 12B al occidente, carrera 9 al norte, calle 17 al occidente y carrera 10 al sur. Para la carrera 9 al norte, la ruta alterna será por la carrera 10. Además, los medios de comunicación acreditados podrán ubicar sus unidades móviles sobre la calle 12B entre carrera 7 y carrera 8 para cubrir el evento electoral.

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La Plaza de Bolívar y su entorno tendrán cierres en la carrera 8 y la carrera 9, con acceso al puesto de votación por la carrera 9 a la altura de la calle 12B - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Cierres temporales en puestos de votación y bodegas electorales

En diferentes localidades, la Secretaría de Movilidad ha dispuesto cierres viales temporales en inmediaciones de los puestos de votación con mayor afluencia, como Chapinero, Usaquén, Suba, Usme, Bosa, Fontibón, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar. Los cierres iniciarán entre el 19 y el 21 de junio, con horarios que varían según el sector, y se garantizará el acceso controlado a residentes, comerciantes y personal autorizado.

En el sector de Montevideo, donde se encuentran las bodegas de material electoral, habrá cierres en la carrera 68B entre calle 13 y calle 11 (norte-sur) y en la carrera 68D entre calle 11 y calle 13 (sur-norte) desde las 2:00 a. m. del sábado 20 de junio hasta las 6:00 a. m. del domingo 21 de junio, bajo control de la Policía Nacional y la seccional de Tránsito.

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Operativo de control y monitoreo

Para la gestión y control del tránsito durante la jornada, la Secretaría de Movilidad dispondrá de más de 500 personas entre agentes civiles, integrantes del Grupo Operativo de Gestión en Vía y personal de la Policía de Tránsito de Bogotá. Asimismo, estarán disponibles 70 grúas y se contará con delegados en el COE y en el Puesto de Mando Unificado (PMU), que operará durante todo el día.

La Secretaría de Movilidad recomienda planear los trayectos con tiempo, usar transporte público o bicicleta y revisar los cambios alrededor de Corferias, el centro y varios puestos concurridos de distintas localidades - crédito Secretaría de Movilidad

Desde el Centro Estratégico de Movilidad (CEM), se realizará monitoreo permanente al estado del tráfico, velocidades y volúmenes vehiculares. La dependencia informará en tiempo real sobre el estado de los principales corredores viales a través de su cuenta oficial @BogotáTránsito.

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Recomendaciones y restricciones adicionales

La autoridad recomienda programar viajes y actividades con antelación en los sectores afectados, seguir las indicaciones del personal de tránsito y las señales informativas, y preferir el uso de transporte público o bicicleta. Se sugiere evitar el uso del vehículo particular. Además, la Ciclovía Dominical no estará habilitada en ningún tramo de la ciudad durante la jornada electoral.

Las medidas podrán modificarse según lo determinen las autoridades del COE durante el desarrollo del evento, con el objetivo de minimizar el impacto y garantizar el desarrollo pacífico y seguro de las elecciones presidenciales en Bogotá.

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