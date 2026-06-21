El plan de invierno de Provial atiende a 1,889 usuarios y responde 39 emergencias en Guatemala

Provial atendió a 1.889 usuarios y respondió 39 emergencias en carretera entre el 1 y el 18 de junio de 2026 durante la temporada de lluvias en Guatemala. (Imagen retomada de Agencia Guatemalteca de Noticias)

Con la activación del Plan de Acción de Temporada de Invierno, Provial atendió a 1.889usuarios y respondió 39 emergencias en carretera entre el 1 y el 18 de junio de 2026, en un contexto de temporada de lluvias activa en Guatemala que mantiene riesgos sobre la red vial por derrumbes, rocas desprendidas, socavamientos e inundaciones.

La asistencia se concentró en la ruta CA-9 Norte, donde los brigadistas auxiliaron a 1.094 personas y atendieron 26 incidentes, la cifra más alta del período. En el resto del país, el apoyo alcanzó a 268 usuarios en la CITO-180, 175 en la CA-1 Occidente, 100 en la RD-SCH-14, 100 en la RD-QUE-03, 60 en la RD-9 Norte, 42 en la CA-2 Occidente y 25 tanto en la RN-10 como en la ciudad.

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El balance operativo incluye 17 desprendimientos de rocas, 10 derrumbes, cuatro acumulaciones de agua, tres caídas de árboles, dos desbordamientos de río, dos socavamientos y un deslizamiento de tierra. En cada caso, el personal realizó regulación del tránsito, señalización preventiva, coordinación interinstitucional y asistencia directa a los afectados.

La CA-9 Norte concentró la mayor presión operativa durante junio

La ruta con más incidentes fue la CA-9 Norte con 26 emergencias, seguida por la CA-1 Occidente con cuatro y la CITO-180 con tres. La RN-10, la CA-2 Occidente, la ciudad, la RD-9 Norte, la RD-SCH-14 y la RD-QUE-03 registraron un caso cada una.

La ruta CA-9 Norte concentró la mayor atención de Provial con 1.094 usuarios asistidos y 26 incidentes durante el inicio del invierno. (Cortesía: Provial)

Ese reparto muestra dónde se concentró la respuesta de primera línea durante la fase inicial del invierno. Aunque en los últimos días las precipitaciones bajaron respecto de los picos observados a inicios de junio, las condiciones propias de la temporada siguen generando amenazas en distintos tramos de la red vial nacional.

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La temporada lluviosa en Guatemala se mantiene generalizada en todo el territorio y ya ha provocado cientos de emergencias, con saturación de suelos, deslizamientos, inundaciones y daños a infraestructura. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, persisten los avisos por lluvias constantes y tormentas eléctricas.

Las lluvias ya afectaron carreteras, viviendas y movilidad en todo el país

El contexto nacional amplía la dimensión del trabajo en ruta: la actual temporada de lluvias ha dejado 539 emergencias confirmadas, siete personas fallecidas y más de 8.900 personas afectadas. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, también hubo unas 3.000 evacuaciones preventivas y 101 personas albergadas.

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El impacto sobre infraestructura incluye 1.881 viviendas afectadas, 190 carreteras con daños o bloqueos, seis puentes dañados y 13 centros educativos con afectaciones estructurales. Entre los eventos más frecuentes figuran 129 caídas de árboles, 126 inundaciones, 127 episodios entre deslizamientos, derrumbes y flujos de lodo, además de 35 socavamientos y hundimientos.

La CA-1 Occidente registró cuatro emergencias y la CITO-180 sumó tres, mientras otras rutas reportaron un caso cada una en junio. (Cortesía: Gobierno de Guatemala)

En ese escenario, la activación del plan de invierno refuerza la capacidad operativa de Provial mediante patrullajes preventivos, monitoreo constante de puntos vulnerables y atención inmediata ante incidentes derivados de las condiciones climáticas. La institución mantiene presencia permanente en las principales rutas del país para proteger la movilidad durante la época lluviosa.

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Las autoridades recomiendan conducir con precaución, respetar la señalización, reducir la velocidad en zonas de riesgo y reportar cualquier incidente al número de asistencia vial 1520. Provial indicó que mantiene servicio las 24 horas del día, los 365 días del año.