Guatemala

El plan de invierno de Provial atiende a 1,889 usuarios y responde 39 emergencias en Guatemala

La asistencia vial se prestó entre el 1 y el 18 de junio de 2026, mientras las lluvias elevaban el riesgo de derrumbes, rocas sueltas, socavamientos e inundaciones en la red carretera nacional

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Provial atendió a 1.889 usuarios y respondió 39 emergencias en carretera entre el 1 y el 18 de junio de 2026 durante la temporada de lluvias en Guatemala. (Imagen retomada de Agencia Guatemalteca de Noticias)
Provial atendió a 1.889 usuarios y respondió 39 emergencias en carretera entre el 1 y el 18 de junio de 2026 durante la temporada de lluvias en Guatemala. (Imagen retomada de Agencia Guatemalteca de Noticias)

Con la activación del Plan de Acción de Temporada de Invierno, Provial atendió a 1.889usuarios y respondió 39 emergencias en carretera entre el 1 y el 18 de junio de 2026, en un contexto de temporada de lluvias activa en Guatemala que mantiene riesgos sobre la red vial por derrumbes, rocas desprendidas, socavamientos e inundaciones.

La asistencia se concentró en la ruta CA-9 Norte, donde los brigadistas auxiliaron a 1.094 personas y atendieron 26 incidentes, la cifra más alta del período. En el resto del país, el apoyo alcanzó a 268 usuarios en la CITO-180, 175 en la CA-1 Occidente, 100 en la RD-SCH-14, 100 en la RD-QUE-03, 60 en la RD-9 Norte, 42 en la CA-2 Occidente y 25 tanto en la RN-10 como en la ciudad.

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El balance operativo incluye 17 desprendimientos de rocas, 10 derrumbes, cuatro acumulaciones de agua, tres caídas de árboles, dos desbordamientos de río, dos socavamientos y un deslizamiento de tierra. En cada caso, el personal realizó regulación del tránsito, señalización preventiva, coordinación interinstitucional y asistencia directa a los afectados.

La CA-9 Norte concentró la mayor presión operativa durante junio

La ruta con más incidentes fue la CA-9 Norte con 26 emergencias, seguida por la CA-1 Occidente con cuatro y la CITO-180 con tres. La RN-10, la CA-2 Occidente, la ciudad, la RD-9 Norte, la RD-SCH-14 y la RD-QUE-03 registraron un caso cada una.

La ruta CA-9 Norte concentró la mayor atención de Provial con 1.094 usuarios asistidos y 26 incidentes durante el inicio del invierno. (Cortesía: Provial)

Ese reparto muestra dónde se concentró la respuesta de primera línea durante la fase inicial del invierno. Aunque en los últimos días las precipitaciones bajaron respecto de los picos observados a inicios de junio, las condiciones propias de la temporada siguen generando amenazas en distintos tramos de la red vial nacional.

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La temporada lluviosa en Guatemala se mantiene generalizada en todo el territorio y ya ha provocado cientos de emergencias, con saturación de suelos, deslizamientos, inundaciones y daños a infraestructura. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, persisten los avisos por lluvias constantes y tormentas eléctricas.

Las lluvias ya afectaron carreteras, viviendas y movilidad en todo el país

El contexto nacional amplía la dimensión del trabajo en ruta: la actual temporada de lluvias ha dejado 539 emergencias confirmadas, siete personas fallecidas y más de 8.900 personas afectadas. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, también hubo unas 3.000 evacuaciones preventivas y 101 personas albergadas.

El impacto sobre infraestructura incluye 1.881 viviendas afectadas, 190 carreteras con daños o bloqueos, seis puentes dañados y 13 centros educativos con afectaciones estructurales. Entre los eventos más frecuentes figuran 129 caídas de árboles, 126 inundaciones, 127 episodios entre deslizamientos, derrumbes y flujos de lodo, además de 35 socavamientos y hundimientos.

La CA-1 Occidente registró cuatro emergencias y la CITO-180 sumó tres, mientras otras rutas reportaron un caso cada una en junio. (Cortesía: Gobierno de Guatemala)
La CA-1 Occidente registró cuatro emergencias y la CITO-180 sumó tres, mientras otras rutas reportaron un caso cada una en junio. (Cortesía: Gobierno de Guatemala)

En ese escenario, la activación del plan de invierno refuerza la capacidad operativa de Provial mediante patrullajes preventivos, monitoreo constante de puntos vulnerables y atención inmediata ante incidentes derivados de las condiciones climáticas. La institución mantiene presencia permanente en las principales rutas del país para proteger la movilidad durante la época lluviosa.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución, respetar la señalización, reducir la velocidad en zonas de riesgo y reportar cualquier incidente al número de asistencia vial 1520. Provial indicó que mantiene servicio las 24 horas del día, los 365 días del año.

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