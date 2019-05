El financiamiento global presentó nuevamente un retroceso. Los préstamos personales, en términos interanuales caen alrededor de 40 puntos por debajo de la inflación, mientras que la financiación con tarjetas de crédito (escasa en oferta de cuotas sin interés) no alcanza a compensar la caída del poder adquisitivo de la moneda nacional y pone en evidencia los esfuerzos que realiza la clientela para disminuir sus gastos. Los préstamos comerciales se redujeron 16,4%, presentando la caída más profunda entre todas las líneas de crédito analizadas, lo que evidencia el fuerte impacto contractivo en el financiamiento a las empresas, que resulta de la sostenida suba de tasas y de los esfuerzos que realiza el sector privado para evitar nuevos financiamientos. "La reducción operada en esta línea tiene mayor importancia, pues hay que considerar que no solamente se reduce el capital de las operaciones; también durante el último año se han cancelado importes de intereses realmente significativos debido a la ya mencionada alza de las tasas", aseguró Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.