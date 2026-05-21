Senadora de Morena se defiende de señalamientos por mansión de 36.5 millones de pesos en Tecámac

La exalcaldesa de Tecámac asegura que la propiedad fue construida desde 2004 y ya no está a su nombre. Crédito: IA

La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, salió a defender públicamente su patrimonio luego de que una investigación periodística revelara que una propiedad valuada en aproximadamente 36.5 millones de pesos no aparece en sus declaraciones patrimoniales entregadas al Senado.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la legisladora sostuvo que el terreno donde se ubica la residencia fue heredado por su padre desde 1996 y aseguró que la construcción comenzó años antes de que iniciara su carrera política dentro de Morena.

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“Yo la tengo desde el 2004, la comencé a construir y yo no era presidenta municipal”, declaró la senadora al rechazar que exista alguna irregularidad relacionada con su patrimonio.

La polémica surgió después de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) difundiera una investigación en la que se señala que Gutiérrez Escalante omitió reportar un predio de más de 4 mil 400 metros cuadrados ubicado en la colonia Ozumbilla, en Tecámac, Estado de México.

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Mariela Gutiérrez asegura que la propiedad ahora pertenece a sus hijos

En su defensa, la exalcaldesa explicó que la propiedad ya no está a su nombre y afirmó que fue transferida a sus hijos desde 2014, razón por la cual no la incluyó en sus declaraciones patrimoniales recientes.

“Fue mía, hoy es de mis hijos”, respondió al ser cuestionada directamente sobre el inmueble.

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La senadora también rechazó las críticas sobre el tamaño y lujo de la residencia y lanzó una pregunta a los reporteros: “¿Tener propiedades es pecado en México?”.

Asimismo, insistió en que su nivel económico proviene del trabajo familiar y de actividades empresariales previas a su trayectoria política. Según dijo, proviene de una familia de microempresarios asentada desde hace generaciones en Tecámac.

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“Yo provengo de la cultura del esfuerzo y del trabajo”, sostuvo la legisladora, quien además afirmó que su forma de vida no contradice los principios promovidos por Morena de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Investigación exhibe inconsistencias en declaraciones patrimoniales

De acuerdo con la investigación difundida por MCCI, en las declaraciones patrimoniales de 2024 y 2025 entregadas ante el Senado, Mariela Gutiérrez reportó no tener propiedades, vehículos, inversiones ni adeudos.

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Sin embargo, documentos del Instituto de la Función Registral del Estado de México indican que el terreno fue adquirido en diciembre de 2002 por un monto cercano a 220 mil pesos y posteriormente transformado en una residencia de lujo.

Especialistas consultados por la organización estimaron que actualmente el inmueble tendría un valor comercial de al menos 36.5 millones de pesos, sin contar mobiliario ni acabados adicionales.

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Datos relevantes sobre la propiedad de Tecámac

El terreno tiene una extensión superior a los 4 mil 400 metros cuadrados .

La propiedad ocupa más de la mitad de una manzana en la colonia Ozumbilla.

Dentro del predio existen dos residencias de gran tamaño .

La construcción cuenta con jardines, estructuras modernas y espacio para decenas de vehículos .

La zona incrementó su plusvalía tras la llegada del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Tecámac y el crecimiento urbano tras el AIFA

La polémica también volvió a colocar bajo los reflectores el crecimiento inmobiliario de Tecámac, uno de los municipios cercanos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Durante su conferencia con medios, Mariela Gutiérrez defendió su gestión como alcaldesa y aseguró que su administración convirtió al municipio en un referente de desarrollo urbano y servicios públicos.

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“No estamos muy pobres. Tecámac es un pueblo pujante”, expresó.

La senadora destacó obras de pavimentación, servicios y manejo financiero durante sus gobiernos municipales entre 2018 y 2024. Además, aseguró que dejó finanzas sanas y pagos al corriente ante organismos como la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México.

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La investigación periodística también señala que el incremento en la plusvalía de la zona ocurrió conforme avanzó el desarrollo urbano asociado al AIFA y al crecimiento poblacional del municipio.

Caso revive polémicas previas de la exalcaldesa de Tecámac

El nuevo señalamiento contra Mariela Gutiérrez ocurre semanas después de la controversia generada por el sacrificio de más de 10 mil perros durante su administración municipal.

Ante las críticas, la legisladora defendió nuevamente las acciones realizadas en el Centro de Bienestar Animal de Tecámac y afirmó que todo se hizo conforme a la norma.

“No soy asesina, fui presidenta municipal y actué conforme a la norma”, declaró recientemente.

La senadora explicó que durante su gobierno se destinaron más de 15 millones de pesos para medicamentos e insumos relacionados con el control animal y sostuvo que varios de los perros sacrificados formaban parte de jaurías que habían atacado a ciudadanos.

Mientras tanto, la investigación sobre la propiedad no declarada y las denuncias derivadas de presuntas agresiones contra periodistas de MCCI continúan generando debate político y cuestionamientos sobre transparencia patrimonial dentro de Morena.