"Los bancos no están cargando todavía en tiempo y forma la planilla. Es por un tema normativo y de sistemas. No necesariamente quiere decir que nos los ofrezcan. Esta semana se está aceitando todo y la idea es que todos publiquen sus tasas, al menos las de sus clientes", aseguran en el Banco Central, desde donde detallan que cada banco decide si se sube o no a la nueva modalidad.