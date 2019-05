– ¿Cómo se tendría que regular?



– Hay un capítulo importante que es el global. El mundo digital no tiene fronteras y también está lo tributario. Se necesita una especie de gobernanza global de las transacciones digitales. Es un desafío grande porque estamos bastante lejos de ponernos de acuerdo sobre qué hay que hacer y qué no. Después hay empresas que dan servicios físicos y que muchos son de baja calificación, tipo Rappi y Uber. Tendríamos que trabajar en cómo sería la regulación, pero el objetivo no tendría que ser mantener la que existe, que está hecha para otro mundo. Estas leyes incluso no incorporan un 30% de trabajadores que están en el mundo informal. Tratamos de parecernos a los países ricos, pero ellos ya están reformándose porque lo que tienen no les sirven para el mundo que se viene. Hay que hacer un atajo entendiendo que lo importante es mantener los beneficios. Por ejemplo, una empleada trabaja hace veinte años y tiene beneficios sociales de su compañía. En el futuro difícilmente alguien trabaje tanto tiempo en una empresa por eso ese beneficio tendría que ser portable, de la persona.