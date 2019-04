– ¿Cómo crece el modelo a nivel global?



– En el mundo la tendencia tiene un gran crecimiento. El car sharing no es para usar todos los días porque te termina saliendo más caro que tener un vehículo, pero es una muy buena opción para viajes eventuales. Y es sustentable, además. No porque los autos no contaminen, para eso tendrían que tener autos eléctricos, cosa que por ahora no va a pasar, sino porque lo usás cuando de verdad lo necesitás. Car2go, que es de Daimler y ahora está asociado con BMW, es la empresa más grande del rubro. Usan un modelo free-floating, con autos en la calle. Apuntan a viajes cortos, entre puntos fijos, y para eso se necesitan mucho volumen de autos y clientes. Ahí sí compiten con Uber, Cabify, taxis y hasta con ir caminando. Otro modelo es el one-way, como el nuestro, donde la oferta está más atomizada: no son automotrices gigantes las que lo controlan sino startups. Es un modelo más parecido al tradicional, pero muy aggiornado y con tecnología. Y está la categoría round trip, con reserva y devolución siempre en la misma estación, como lo que hacemos con los utilitarios.