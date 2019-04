Sr. Diputado Bazze.- Perdóneme, presidente, pero yo quiero dejar sentado que no coincido en absoluto con lo que acaba de decir el diputado Moreau. Quiero dejar sentada esa posición. Quiero decir que nosotros acá no venimos a esta reunión, de ninguna manera, a hacer oficialismo a ultranza y que en todo caso también nos preocupan las mismas cuestiones que puedan preocupar a todo el mundo en el sentido de que no existan tareas de espionaje paralelo ni cuestiones por el estilo. Pero, además. me parece que lo peor que se podría hacer en esta Comisión es, primero, sacar conclusiones, desde mi punto de vista, perdóname Leopoldo, absolutamente irresponsables. La segunda cuestión que me parece muy grave es que tratemos de terminar… Que terminemos planteando o pidiéndole a la Agencia Federal, AFI, que realice tareas que están prohibidas por ley; porque la verdad es que a mi jamás se me ocurriría, desde mi espacio de legislador, pedir que la AFI realice tareas de inteligencia sobre personas que en realidad no puede realizar

tareas de inteligencia. No creo que la AFI esté en condiciones o le permita la ley realizar inteligencia sobre todo agente que haya pasado por ese organismo. Me parece que si así fuera, habría que modificar la ley, porque nosotros estamos acá para controlar, en todo caso, los excesos de la AFI; y si existieran ese tipo de excesos tendríamos que denunciado. La verdad es que me parece que no se está planteando eso. Se está planteando… Se pretende plantear la existencia de una organización paralela con conocimiento de la AFI y hasta con el conocimiento del Poder Ejecutivo; y yo la verdad quiero que quede claro, señor presidente, me parece, desde mi punto de vista, obviamente., yo rechazo esa situación. Yo creo que estamos viviendo en otros tiempos. Creo, sí, que en este organismo pueden existir irregularidades y creo que hubo muchísimas irregularidades hasta hace muy poco, y la verdad que hubo muchísimas irregularidades -por lo menos, me parece a mí- hasta hace muy poco y hay cuestiones que lamentablemente en el gobierno anterior no se terminaron de esclarecer respecto de cuestiones demasiado importantes que pasaron en el país. Por eso digo, me parece que tenemos que ser mucho más responsables, tratar de ceñirnos a lo que fue, justamente, este caso generado por este señor D'Alessio, y la presencia del juez acá y no creo que sea muy positivo ni ningún aporte ni al sistema… ni al sistema democrático que estemos planteando este tipo de cuestiones. Simplemente quería manifestar esto.