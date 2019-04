No se habla en las reuniones de "precios congelados". Precios especiales, precios preferenciales, precios protegidos. Todavía el nombre está por verse. Según les plantean el ministro de Producción, Dante Sica, y el secretario de Comercio, Ignacio Werner, a los empresarios, el objetivo es buscar su compromiso para que ofrezcan algunos productos de la canasta básica cuyos precios queden fijos hasta noviembre. No hay ninguna empresa que analice resistirse a este pedido; van a acompañar. Lo que sí están intentando es lograr un aumento de precio antes de congelarlo por seis meses, ya que no habrá cláusula gatillo, como era de esperar.