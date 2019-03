Las licitaciones de Letras de Liquidez (Leliq) han dejado de ser contractivas, es decir no absorben pesos, sino que, por el contrario, en las últimas cinco ruedas le han dado a la plaza $132 mil millones porque los bancos no aceptan las tasas que ofrece el Central y no renuevan los títulos. Los clientes les reclaman tasas más elevadas para renovar o hacer nuevos depósitos. Este reclamo crecerá desde el viernes al saber que el dólar subió más que las tasas de interés y que los que tuvieron plazos fijos en pesos en febrero, perdieron frente a la moneda de Estados Unidos. En otras palabras, lograron el resultado opuesto. En vez de ganar en dólares apostando al peso, perdieron.