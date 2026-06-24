Ecuador impulsa en la OEA una mayor cooperación regional contra el crimen transnacional

Fotografía general del segundo día de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Walter Hurtado.

Ecuador destacó ante la Organización de los Estados Americanos la importancia de fortalecer la cooperación regional para enfrentar al crimen organizado transnacional, durante el 56.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General del organismo, que se desarrolla en Ciudad de Panamá.

La delegación ecuatoriana planteó que la respuesta frente a las redes criminales debe ser coordinada entre los países del continente, debido a que estas estructuras operan más allá de las fronteras nacionales y están vinculadas con delitos como narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos, trata de personas, minería ilegal y extorsión.

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El canciller Roberto Kury encabezó la representación de Ecuador en la cita hemisférica y participó en los debates sobre seguridad, integración regional y cooperación internacional. En ese espacio, el Gobierno ecuatoriano respaldó iniciativas orientadas a mejorar el intercambio de información, la coordinación policial, la cooperación judicial y el control fronterizo.

La posición de Ecuador se produce en un contexto de deterioro de la seguridad interna, marcado por la expansión de grupos de delincuencia organizada con vínculos regionales e internacionales. Quito ha insistido en distintos foros multilaterales en que el crimen transnacional requiere respuestas conjuntas y mecanismos permanentes de colaboración entre Estados.

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Ministros de Relaciones Exteriores posan para una foto oficial de grupo durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el Centro de Convenciones de Atlapa, Ciudad de Panamá, Panamá, el 23 de junio de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Uno de los ejes abordados en la Asamblea fue el impulso al Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, una iniciativa promovida por Chile junto con Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. El mecanismo busca articular acciones en inteligencia financiera, intercambio de datos, cooperación operativa y fortalecimiento institucional.

Ecuador sostuvo que los países de la región deben avanzar hacia herramientas más ágiles para compartir información sobre organizaciones criminales, rutas ilícitas, movimientos financieros y estructuras logísticas. También planteó la necesidad de reforzar la cooperación entre fiscalías, policías, fuerzas de seguridad y autoridades migratorias.

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La participación ecuatoriana en la OEA se suma a otras gestiones diplomáticas recientes del Gobierno para fortalecer sus capacidades frente al crimen organizado. En las últimas semanas, Ecuador ha promovido acuerdos bilaterales y multilaterales con socios regionales y extrarregionales para mejorar la seguridad fronteriza y combatir delitos asociados al narcotráfico.

El Gobierno ecuatoriano ha señalado que las organizaciones criminales aprovechan las diferencias normativas entre países, la porosidad de las fronteras y las limitaciones en el intercambio de información para extender sus operaciones. Por ello, ha defendido que la cooperación regional debe pasar de las declaraciones políticas a mecanismos concretos de ejecución.

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En la Asamblea General de la OEA también se discutieron temas relacionados con democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad hemisférica. Para Ecuador, la lucha contra el crimen transnacional ocupa un lugar prioritario dentro de la agenda regional, debido al impacto que estas redes tienen en la estabilidad institucional, la seguridad ciudadana y la economía.

La delegación ecuatoriana remarcó que la cooperación debe incluir prevención, persecución penal, control de flujos ilícitos y fortalecimiento de capacidades estatales. Además, subrayó que ningún país puede enfrentar de manera aislada estructuras criminales que operan simultáneamente en varios territorios.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El planteamiento de Ecuador coincide con una preocupación creciente en América Latina por la expansión de bandas dedicadas al narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos de alcance regional. Varios gobiernos han promovido en los últimos meses espacios de coordinación para enfrentar a organizaciones que utilizan rutas compartidas y redes financieras internacionales.

En ese marco, Ecuador busca posicionar la seguridad regional como una prioridad dentro del sistema interamericano. La apuesta del país es que la OEA sirva como plataforma para coordinar políticas comunes, facilitar el intercambio de información y respaldar acciones conjuntas contra el crimen organizado.

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La reunión en Panamá permitió a Ecuador reiterar su llamado a una respuesta hemisférica frente a las amenazas criminales. El Gobierno sostiene que la cooperación internacional es indispensable para fortalecer la seguridad interna y reducir la capacidad operativa de las redes delictivas que actúan en la región.