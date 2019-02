– ¿Cómo evalúa la gestión económica del presidente Macri?



– Hay que ver las cosas por los resultados. Se tuvo un par de años largos con una visión de que de apoco se podían encontrar formas de resolver temas estructurales. Lamentablemente no se resolvieron, se incrementaron. A veces escucho hablar de caminos alternativos para la próxima gestión, pero estamos en febrero y 2020 queda lejos. Si existen alternativas hay que implementarlas ahora porque en un año el deterioro se puede incrementar. Ojalá a Macri le vaya bien, lo conozco y me hubiera encantado que les cosas le hubieran ido mejor. Igual, no busco gurúes que me resuelvan los problemas.