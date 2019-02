– ¿Esperan alguna legislación o regulación particular para dinamizar el sector?



– En realidad, cada uno hace lo que mejor sabe hacer. No somos legisladores, pero queremos contar y explicar el modelo y sus particularidades, que muchas veces no se conocen. Contamos cómo aportamos valor. Creo que hay oportunidad de trabajar con todos los sectores que correspondan para que esto sirva para todos. Somos muy respetuosos de cada uno de los mercados en los que estamos.