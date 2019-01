Se presume que el solicitor general –Donald Trump, básicamente– se pondría del lado de la Argentina pero no es una opinión vinculante para el tribunal. Ya pasó con los holdouts: el entonces jefe de Estado Barack Obama opinó a favor de la Argentina, pero no fue suficiente: la Corte igual rechazó el pedido del país. Si bien el solicitor general podría consultarle informalmente al Departamento de Estado y evaluar relaciones bilaterales, se trata de una opinión judicial, no política. ¿Podría pesar la voz de Trump? Sí, podría. En ese escenario, la consulta y la posterior decisión de la Corte sobre aceptar o no la causa se demoraría entre dos y tres meses más.