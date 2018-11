— Las cosas empezarán a mejorar, como lo promete el Gobierno, a mediados del año próximo. Pero mucho depende de nosotros. Si continuamente estamos bloqueando y bombardeando las medidas, va a ser muy difícil convencer a inversores que la Argentina es un lugar donde ellos puedan recalar con confianza. Lo que necesitamos son inversiones; tenemos que hacer todo, en conjunto, lo necesario para captarlas. Sin inversiones no hay progreso, no hay máquinas, no hay equipos productivos.