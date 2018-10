"No creo que se pueda dar marchar atrás, por más que Pepe y el sector estén nerviosos. Si el mercado inmobiliario está en contra es mejor para los inquilinos. Va a haber ley, vamos a tener unos primeros tiempos complicados, por el lobby gigante que hay, pero vamos a terminar con los abusos en un mercado que no tiene corazón, que lo único que busca es rentabilidad y que está acostumbrado a no respetar la ley", asegura Gervasio Muñoz, de Inquilinos Unidos y presidente de la Federación Nacional de Inquilinos.