– Empecemos por la falta de competencia. Se quejan, pero lo que les hace falta a mis competidores es inversión. No lo hicieron durante años, no han invertido y hoy se encuentran con que no tienen la capacidad para ofrecerles a los consumidores lo que quisieran darle. Que mis competidores no tengan una red fija es porque tomaron la decisión de no hacerla. Ellos sabrán por qué. Después, eso del trato discriminatorio, no hay razones para plantear esa idea.