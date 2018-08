– ¿Es una buena noticia que Argentina no es Turquía? No, al menos a corto plazo. Primero, porque el mercado al menos hasta ahora no ha tomado nota de estas diferencias o no han sido relevantes para diferenciar un riesgo del otro. Segundo, porque si la situación económica en Turquía desemboca en una crisis de mayor envergadura, los activos argentinos seguramente sufrirán el contagio, como ha venido sucediendo hasta ahora.