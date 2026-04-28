Colombia

Vehículo se volcó y arrolló a dos habitantes de calle en Medellín: el conductor no tenía licencia de conducción

Las investigaciones iniciales señalan que el carro perdió el control y, tras chocar contra un muro, atropelló a personas vulnerables en el deprimido de Villanueva

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El Renault Clío involucrado en el accidente perdió el control, impactó un muro y volcó sobre Avenida Oriental causando la tragedia - crédito Denuncias Antioquia

La avenida Oriental de Medellín (Antioquia) fue escenario de un nuevo episodio de violencia vial que terminó con la vida de dos personas y dejó a otras cuatro con heridas de diversa consideración.

El incidente ocurrió en la madrugada del lunes 27 de abril en el deprimido de Villanueva, un sector conocido por la presencia constante de personas en situación de calle.

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El hecho se produjo cuando un Renault Clío perdió el control y chocó contra un muro, quedando volcado en sentido contrario y arrollando a quienes dormían en el lugar.

Según la Secretaría de Movilidad y la Policía, la colisión provocó la muerte inmediata de un hombre y una mujer, ambos de entre 30 y 50 años, quienes se encontraban en el sector.

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El accidente en el deprimido de Villanueva, Medellín, deja dos muertos y reaviva el debate sobre la seguridad vial en la zona - crédito Alcaldía Medellín/Captura video
El accidente en el deprimido de Villanueva, Medellín, deja dos muertos y reaviva el debate sobre la seguridad vial en la zona - crédito Alcaldía Medellín/Captura video

Entre los heridos se encuentran tres personas que vivían en la calle, quienes sufrieron lesiones leves, así como el conductor del automóvil, quien fue trasladado a un centro médico tras el accidente.

Las autoridades confirmaron la captura del conductor bajo cargos de homicidio culposo. El parte oficial indicó que el hombre no tenía licencia de conducción vigente y se encuentra a la espera de los resultados de laboratorio, ya que existen sospechas de que manejaba bajo el efecto de estupefacientes.

El deprimido de Villanueva, ubicado en pleno centro de la ciudad, fue identificado por las autoridades y organizaciones sociales como un punto recurrente de accidentes, especialmente por la vulnerabilidad de quienes habitan en sus alrededores.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar: “Esta es una de las problemáticas a las que Fico no le quiere prestar atención y que sepa que colocando luces, pintando y lavando el deprimido no está ayudando y tiene que fortalecer a los centro día 1 y 2″; “Yo una vez casi me accidento en ese deprimido, también con un habitante de calle.

Iba yo en la moto a uno 90km ya pa terminar de pasar el deprimido, y que se mete

porque le pité y le desquité, si no. ..

Video del momento en que un joven sin licencia arrolló a tres personas con una moto: una adulta mayor murió

Una mujer de 64 años falleció en el Hospital Pablo Tobón Uribe tras ser atropellada por una motocicleta en el corregimiento de San Cristóbal, Medellín. El accidente también dejó tres personas heridas, incluido el propio conductor del vehículo, quien resultó ser un menor de edad que manejaba sin licencia.

Un menor sin licencia causa accidente de tránsito en San Cristóbal, Medellín, dejando una mujer fallecida y tres heridos - crédito Captura video Denuncias Antioquia
Un menor sin licencia causa accidente de tránsito en San Cristóbal, Medellín, dejando una mujer fallecida y tres heridos - crédito Captura video Denuncias Antioquia

Los hechos se registraron a las 8:22 p.m. del viernes 17 de abril de 2026. Las cámaras de seguridad captaron cómo una mujer, vestida con blusa clara y pantalón oscuro, caminaba cerca de un gimnasio acompañada de otros dos peatones.

Apenas transcurrieron tres segundos desde que la cámara los enfocó cuando la motocicleta, que circulaba a exceso de velocidad, los arrolló de forma violenta.

Unidades de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Salud acudieron al lugar para asistir a los afectados. El personal sanitario trasladó de inmediato a la mujer de mayor edad al hospital, donde falleció al día siguiente debido a la gravedad de las heridas.

El conductor de la motocicleta, que resultó ser un menor sin licencia, fue atendido por lesiones y enfrentó las primeras acciones administrativas: las autoridades procedieron a la inmovilización del vehículo. Los otros dos peatones involucrados recibieron atención médica y, según las autoridades, sus heridas no comprometieron su vida.

Por el momento, las causas específicas del siniestro no han sido plenamente esclarecidas. Las autoridades continúan analizando las imágenes de las cámaras y recabando testimonios para establecer con certeza los factores que desencadenaron el accidente. Hasta ahora, no se ha emitido un informe definitivo sobre el origen del hecho.

La comunidad de San Cristóbal permanece atenta a los avances de la investigación, mientras organismos de movilidad insisten en la importancia de reforzar los controles y la educación vial, especialmente entre conductores menores de edad.

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