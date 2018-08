En el Central observaron el mercado y no quisieron intervenir. Fue una decisión para marcar territorio. Por eso no intentaron evitar los "porrazos" que se dieron los que apresuradamente salieron a hacerse de dólares. Si bien, el día anterior habían comprado USD 800 millones, lo hicieron para equilibrar sus intervenciones en el mercado de futuros porque el FMI les permite operar en esta plaza, pero las compras y ventas en el mes deben ser equilibradas. No permite, que el Central esté totalmente vendido o comprado, porque sería una forma de controlar al dólar.