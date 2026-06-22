La frase de un participante de Gran Hermano contra Lionel Messi que generó repudio y hasta pedidos de expulsión

Los concursantes del reality vieron el partido que jugó Argentina frente a Austria y una frase del joven concursante fue sumamente criticada (Video: Gran Hermano/ Telefe)

La reacción en las redes sociales fue inmediata y contundente después de que Nigro, participante de Gran Hermano: Generación Dorada, lanzara un comentario sobre Lionel Messi durante el partido entre Argentina y Austria que ganó la Selección 2-0, precisamente del jugador.

Las palabras del joven concursante, que lanzó “es una verga Messi”— generaron un aluvión de mensajes muy críticos en X, donde incluso muchos usuarios pidieron su expulsión del reality.

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La polémica surgió mientras los participantes veían el encuentro, que terminó con victoria argentina gracias a los goles de Messi. El incidente que se viralizó rapidamente en las redes provocó respuestas como: “Expulsión por antipatria y por rascarse los huevos un mes entero” o “después de ese comentario tiene que salir con el 99,9 por ciento de los votos, me imagino”. Las críticas no se limitaron a este episodio, ya que otros recordaron actitudes previas de Nigro y las usaron como argumento para exigir su salida del programa.

"Es una verga Messi": el comentario de Nigro, participante de Gran Hermano, que generó una ola de críticas en las redes (GH, Telefe)

Nigro también fue cuestionado por poner en duda a otros deportistas, lo que sumó malestar entre los seguidores del ciclo. “Más temprano, antes del partido, también ponía en duda a Colapinto... Qué le pasa al pendejo envidioso ese. Los otros están en su mejor momento y él rascando la olla ahí en GH”, expresó otro usuario en redes.

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Las reglas de aislamiento de Gran Hermano han cambiado en esta edición, permitiendo que los concursantes vean partidos del Mundial. Esto abrió la puerta a que los comentarios sobre figuras tan queridas como Messi tuvieran impacto inmediato fuera de la casa.

El episodio con Nigro es un ejemplo de cómo cualquier declaración dentro de la casa puede amplificarse afuera, especialmente cuando involucra a un ídolo nacional. La viralización del momento llevó a muchos fanáticos a exigir medidas drásticas y a cuestionar la permanencia del participante en el juego.

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"Es una verg... Messi", fue el comentario de Nigro, el participante de Gran Hermano, por el que fue criticado en las redes

A finales de mayo Leandro Nigro, poco después de su ingreso durante la segunda tanda de participantes que entraron al reality, recibió un llamado de atención de Santiago del Moro. Esta intervención pública marcó un giro inesperado en la convivencia televisiva y evidenció el nivel de exigencia que la producción impone a quienes desean permanecer en el programa más visto del país.

La voz de Gran Hermano interpeló a Nigro con una advertencia directa: “Me gustaría poder decir que todos comprenden la importancia de esta experiencia. Este no es un lugar para estar escondidos o para perpetuarse en la sombra sin exponerse”. El mensaje dejó en claro que el bajo perfil del participante, recién llegado en la segunda entrada, generó inquietud y dudas sobre su continuidad.

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La frase de Nigro disparó los cuestionamientos sobre Nigro y hasta hubo pedidos de expulsión (Gran Hermano, Telefe)

La razón principal detrás de la advertencia fue la percepción de la producción sobre su escaso compromiso y participación activa en el juego. Consideraron que Nigro no aprovechaba la oportunidad, lo que motivó la intervención pública y la invitación a replantear su permanencia.

Santiago del Moro, conductor del ciclo, dedicó un extenso análisis en su programa radial El club del Moro para explicar el trasfondo del reto. “A esta altura de la competencia sienten que no tiene juego y hasta la está pasando más o menos”, sentenció el presentador, reflejando la preocupación interna por la desconexión de Nigro respecto al resto de los participantes.

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El flamante jugador recibió un reto por la actitud que viene tomando en el juego (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Del Moro remarcó el contraste entre el entusiasmo que Nigro mostró en el casting y su actitud dentro de la casa: “Lo que evalúa Gran Hermano es que hay tantos chicos y chicas con ganas de estar ahí, y parece que a él no le interesa. Los castings que hizo son muy buenos, es un chico que habla mucho y al que le gusta mucho el programa”.

La producción evaluó la posibilidad de que Nigro, quien había ingresado apenas hacía una semana, abandonara la competencia: “Está ajeno a la casa. Se le abre la puerta porque no tiene ganas de estar”, afirmó Del Moro. El conductor aclaró que, aunque hubo otros concursantes de perfil bajo, la falta de interés de Nigro resultó aún más notoria que en casos anteriores.

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Durante la intervención en vivo, Gran Hermano fue explícito: “Si te sentís incómodo, no apto para este juego o advertiste que esto es demasiado grande te ofrezco la opción de irte por la puerta giratoria. Pero esto es tu decisión. Irte o quedarte”.

Nigro quedó en el ojo de la tormenta

Nigro, visiblemente sorprendido, se defendió: “Big, nunca me referí a eso”. La voz del programa insistió en la necesidad de un cambio radical en su comportamiento si quería continuar: debía “demostrar que está a la altura del desafío”.

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A pesar de la presión, Nigro descartó abandonar el reality: “No, no, obvio que no me voy a ir. Te entiendo, lo voy a tomar y tener en cuenta”. Con esta respuesta, el joven, que ingresó en la segunda entrada de concursantes, se comprometió públicamente a modificar su postura y buscar un mayor protagonismo en la dinámica de la casa.

Del Moro cerró su análisis con una invitación a Nigro para transformar el episodio en una oportunidad: “Si él es vivo, se agarra de esto y puede transformarse en protagonista. Me encantaría que esto lo ayude mucho, pero la verdad es que está de observador”.

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