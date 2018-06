– No es fácil, para nada. Siempre está la dualidad de decir "ya está, largo todo, voy a vivir tranquilo". Muchas veces pensé en dedicarme a la agricultura y listo con los problemas. Los que somos del interior sabemos mejor que nadie la falta que hace un ecosistema emprendedor del que nutrirse. No hay empresas privadas, no se emprende porque sea difícil sino porque se cree que no se puede. Emprendimos también para demostrar que se podían hacer cosas grandes. Cuando nos encontramos con el gran problema de escalar Nubimetrics, podíamos quedarnos tranquilos con 20 clientes, cinco empleados y volando a velocidad crucero, pero habíamos creado la empresa para hacer algo grande.