– No. Un poco sí, un poco no. He tenido la posibilidad de viajar varias veces a la Argentina. Y no sólo conozco Buenos Aires, también Rosario, Salta y Neuquén. Viajé a hacer presentaciones sobre el sistema legal. Conozco a muchos abogados y jueces, pero aún me queda mucho por conocer. Me encanta la Argentina, es una suerte la designación.