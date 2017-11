Al responder preguntas de periodistas, tras presentar el Informe de Estabilidad Financiera, el número uno del BCRA transmitió un mensaje del ministro de Finanzas, Luis "Toto" Caputo: las aseguradoras no tendrán que salir a vender las Lebac que poseen en stock, pero no podrán adquirir más este instrumento en el futuro. "A nosotros no nos afecta absolutamente en nada, quizás debamos absorber a partir de otros vehículos", aclaró. Por otra parte, no habrá restricción alguna para que los bancos sigan comprando.