“La situación es desesperante”: el desgarrador video de un tambero afectado por la sequía

El drama de un tambero de Entre Ríos por la sequía

Fabio Schneider es un pequeño productor lechero de la localidad entrerriana de Crespo. En un video que difundió expresó su preocupación por el impacto de la sequía en su establecimiento rural y se quejó de la falta de medidas oficiales para hacer frente a la difícil problemática.

“Acá pueden apreciar como las vacas desesperadas por comer algo verde, van corriendo al último recurso que me queda como productor tambero acá en Entre Ríos, en la zona de Crespo. Es desesperante la situación porque son seres vivos que necesitan comer. Qué vamos a hacer con estas vacas cuando no tengamos nada”, dijo el productor mientras fila como su rodeo se desplaza sobre un lote de soja afectado por la ausencia de precipitaciones.

“Son casi 60 vacas. El único recurso que queda son unas 17 hectáreas de una soja que sembré de manera temprana, que alcanzó a tener una lluvia para nacer y tener un pequeño desarrollo. Y ahí está. Los que sabrán del tema, sabrán cuánto me podrá durar todo esto. Después no hay nada más. Se terminó el tarro y no hay de donde rascar. Realmente es algo lamentable lo que está sucediendo hoy”, agregó el tambero.

Schneider, además, comentó que la actual sequía “son ciclos de la naturaleza que pasan cada tantos años, como lo demuestran las estadísticas y datos históricos. Es por eso que es preocupante que no hayamos logrado tener un segundo multievento, que permitan comprar sub productos que siguen estando pero que hoy son inalcanzables para el tambero porque no tenemos recursos. Y las ayudas que anuncian los gobiernos son un pequeño ibuprofeno para un cáncer. Y esa ayuda todavía no llegó, porque toda la burocracia de los que trabajan en las oficinas con aire acondicionado y zapatos lustrosos no saben de esta realidad”.

Hay que recordar que Entre Ríos es unas de las zonas más afectadas por la ausencia de precipitaciones, y con la lechería en una situación muy grave por dicha problemática, pero también por un aumento de costos que se profundizó en los últimos meses por la implementación del dólar soja. A raíz de eso, en diciembre pasado Schneider y un grupo de tamberos realizaron una campaña de concientización sobre la Ruta Nacional 12, en el acceso a la localidad de Crespo, donde repartieron 150 litros de leche comercial.

A todo esto, días atrás el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la puesta en marcha del Programa “Impulso tambero”, con el objetivo de compensar el promedio mensual de litros de leche vendida entre los meses de octubre de 2021 y septiembre del año pasado. Para dicho plan el Gobierno desembolsará 9.160 millones de pesos. Como medida, se otorgará una suma fija en pesos por litro de leche durante cuatro meses, de acuerdo a los siguientes dos estratos: Aquellos que hayan comercializado hasta 1.500 litros por día, percibirán $15 por litro, y para aquellos que hayan comercializado entre 1.501 y 5.000 litros por día, percibirán $10 por litro. El monto máximo de compensación será de $600.000 mensuales por productor.

“El sector alimenta a toda la población argentina, que consume 189 litros por habitante por año. Hoy venimos a devolverle más de la mitad de los impuestos que pagó con un programa que invierte 10 mil millones en 4 meses. Que llega a 8 de cada 10 tamberos argentinos”, dijo Massa días atrás durante el acto donde se presentaron las medidas, en un establecimiento rural de Villa María, en la provincia de Córdoba.

Nicolás Pino

Por otro lado, el último fin de semana durante una entrevista exclusiva con este medio, el titular del Palacio de Hacienda señaló que va a convocar en los próximos días a una reunión a los dirigentes de la Mesa de Enlace para analizar la situación de la sequía y definir acciones. Al respecto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dijo en declaraciones a la prensa: “Creemos que el diálogo es constructivo y por eso vemos bien que el Ministro de Economía, según declaraciones periodísticas, convoque a la Mesa de Enlace. Creemos que la sequía es un tema central en la agenda no sólo del campo, sino también del país. Los productores estamos muy preocupados con este tema, pero sabemos que es un problema también para la macroeconomía del gobierno. Hay muchos dólares que no van a estar”.

Y agregó que desde la dirigencia del campo, “estamos trabajando en hablar también con intendentes y gobernadores para que entiendan la crisis que atravesamos y así como le pedimos al gobierno nacional no seguir pagando anticipo de ganancias, entendemos que los otros poderes no tienen que subir impuestos en esta situación”.

