El Gobierno habilitó la comercialización de carne por media res pero prohibió el “hombreo”

La venta por troceo todavía no reemplazará a la media res pero su carga no podrá hacerse de manera manual. Solo a través de medios mecánicos

La novela de la media res suma un nuevo capítulo y todo hace prever que no será el último. El Gobierno nacional decidió ayer modificar una serie de resoluciones que establecen la obligatoriedad del troceo de la carne vacuna en pedazos que no pueden superar los 32 kilos para su comercialización a carnicerías y puntos de venta minorista, y permitirá, tras una serie de idas y vueltas, que trozos de un peso superior sean descargados con métodos mecánicos.

Declararon estado de desastre agropecuario en Mendoza por las heladas La medida rige hasta marzo de 2024 VER NOTA

De esta manera, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que “acordó la implementación del troceo de carne con las provincias integrantes en la Mesa Técnica Consultiva”, que integra también el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la cual “establece un límite de hasta 32 kg por pieza para poder cargar por parte de los trabajadores, según los manuales de carga del Ministerio de Trabajo, y del uso de medios mecánicos y rieleras para medias medias reses”.

Así, la nueva resolución que publicará la cartera agropecuaria “establece la conformación de una mesa técnica consultiva permanente integrada por Senasa, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), las provincias y otros organismos públicos considerados pertinentes” la cual deberá para el reemplazo de las Resoluciones 04/2022, 10/2022 y 91/2022, que marcaban la obligatoriedad de aplicar como único medio de comercialización la modalidad del troceo que debía haber empezado ayer, “trabajar en un plan de implementación sistemático para readecuar a la industria frigorífica a la nueva normativa”.

El Gobierno lanzó un programa de $3.500 millones para productores porcinos, avícolas y de huevos El plan busca compensar la suba de costos que estos sectores debieron enfrentar por los efectos del dólar soja 2. El anuncio lo realizó el ministro de Economía, durante un acto en Entre Ríos VER NOTA

Por otro lado, “la normativa establece que sólo se podrán cargar o descargar desde el medio de transporte hasta el interior del establecimiento o viceversa, por medio del acople de la rielera del transporte con la rielera del establecimiento”.

Juan José Bahillo, Secretario de Agricultura

Estas modificaciones estipuladas para las resoluciones hoy vigentes dan lugar a dos cosas. Por un lado, el Gobierno no renuncia, en teoría, en ir a un proceso que permita establecer el troceo como medio de comercialización, aunque se desconocen plazos para lograrlo y, por el momento, no será obligatorio. Por otro lado, el Ejecutivo cedió ante el pedido de las provincias y algunas cámaras empresarias del sector de utilizar medios mecánicos para las descargas de las medias reses, aunque solo mencionó para tal fin las rieleras y no otro método. Por lo pronto lo que sí desaparecerá es el “hombreo” de cualquier corte superior a los 32 kilos.

Marcha atrás

En las últimas semanas, las reuniones entre representantes de la secretaría nacional y la denominada Mesa Técnica, integrada mayormente por las provincias, se hicieron más seguidas y el resultado más concreto, hasta el momento, fue el anuncio realizado por la cartera agropecuaria. No obstante, el pasado 6 de enero ya habían comunicado una marcha atrás en la intención de hacer obligatorio el troceo y dio lugar a la utilización de medios mecánicos, aunque con muy pocas especificaciones.

Por qué la sequía hace derrumbar el precio de la carne y qué efecto va a tener en el mediano plazo Según los especialistas, por la falta de pastos en los campos los productores se ven obligados a desprenderse de los animales y aumentan la oferta del mercado interno. Cuando lleguen las lluvias, podría comenzar un proceso de retención de la hacienda que suba sus valores VER NOTA

No obstante, toda esta historia proviene de abril de 2021, cuando el Gobierno de Alberto Fernández avanzó con la implementación del sistema de modernización del comercio de carne vacuna que incluía la prohibición de la venta en medias reses e imponía el troceo obligatorio. No todos los actores de la cadena de la carne estaban de acuerdo con la idea oficial, surgieron diferencias en el camino, y las mismas actualmente fueron el desencadenante para que las actuales autoridades de la secretaría de Agricultura tomaran la decisión que hoy se comunicó de manera oficial.

Tras varias prórrogas que se realizaron desde 2021, la última de ellas en noviembre de 2022, cuando debería haberse implementado la nueva modalidad de comercialización, la presión de los frigoríficos y matarifes abastecedores del mercado local y la reticencia de algunas provincias, llevaron a que el 15 de enero de este año, momento para el cual se había decidido el final de la media res, el Gobierno disponga el sistema mixto donde se impulsa el troceo al mismo tiempo que se puedan utilizar medios mecánicos.

Seguir leyendo: