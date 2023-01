Melconian, duro con los controles de precios: “¿Creen que 5 tipos patoteando en un supermercado van a bajar la inflación?”

El economista Carlos Melconian.

El economista Carlos Melconian se refirió este lunes a los temas más preocupantes de la economía presente, como la elevada inflación, el precio del dólar y los niveles de actividad.

Melconian dijo que “si hay demanda de un plan inflacionario, el comienzo de la próxima administración tiene que ser con déficit fiscal, mínimo, en cero. No hay que estamos avanzando porque el déficit sea 2% o 2,4% (del PBI)”.

“Este plan ya se agotó ¿qué va a venir ahora, la soja 3? ¿Los camioneros revisando los precios? ¿Vos crees que van a ir los camioneros a los supermercados? Y con respecto a los camioneros: son laburantes. ¿Creen que lo que la macroeconomía fiscal y monetaria hace lo van a desarmar cuatro o cinco tipos patoteando en un supermercado?”, cuestionó Melconian.

“Hay que ponernos a tono y decirle a la sociedad argentina que las reformas estructurales son para ella, no contra ella”

“Lo que veo es un abuso escandaloso especulativo electoral y quiero abrir el paraguas a lo que va ocurrir el 10 de diciembre para el que le toque: todo lo que viene es inflacionario. Porque tenés que ajustar los precios relativos, porque el déficit fiscal debe ser cero, porque la política cambiaria -aunque no vayamos a un dólar libre y flotante- engendra inflación, porque las reformas estructurales hay que hacerlas”, enumeró el economista.

En diálogo con CNN Radio, el ex presidente del Banco Nación aludió al panorama político y económico actual. “Estoy preocupado, hace algún tiempo que los veo tirando de la piola”, sentenció sobre la realidad del gobierno nacional.

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el especialista lo calificó como “semi papelonesco” y agregó que “eso lo vemos para adelante con el gobierno que viene, vamos para adelante. Hay waivers (perdones) por todos lados. Esta etapa está agotada”.

En Longobardi por CNN, el programa conducido por Marcelo Longobardi, Melconian declaró respecto de la inflación: “Si el milagro inflacionario da un mes 4%, eso no es resolver la inflación, porque no es que 4% es mucho. Resolver la inflación no es solo bajarla, es hacerla sostenible en el tiempo”. Y opinó que “esto es vergonzoso porque es ‘quiero ver si en agosto tengo dos meses truchos para mostrar a ver si en agosto (las PASO) levanto la puntería’”.

En este sentido comentó que “todo lo que está ocurriendo posterga inflación” y que el país debe resolver un problema de estancamiento económico. “Argentina a los sumo ha vuelto al pico del estancamiento de los últimos doce años. ¿Cómo se empuja eso para arriba?”, manifestó. “La confirmación de las Leliq es la postergación del problema inflacionario”, apuntó.

En cuanto al gasto público, el economista destacó que es “infinanciable” y que es un problema que “se arrastra” desde el año 2000. “El comienzo de la próxima administración tiene que ser con déficit fiscal mínimo cero”, dijo el especialista en economía.

“Estamos recorriendo todas las provincias y hablando con todos los gobernadores. Tienen que ser parte de la baja tributaria intolerable”, subrayó sobre la cuestión tributaria en todo el país. “Tenemos que enfrentar todos los temas. No puede haber una nación quebrada y provincias superavitarias”, agregó.

También habló de la balanza comercial y remarcó que Argentina “hoy debiera ser un país de 30% o 40% más de volumen en exportaciones”. Además expresó que el problema del sistema cambiario es que “está todo atado con alambres, se ha dado un per saltum en el mercado”.

Por último, se refirió a los comicios presidenciales de este año, que tendrán una enorme incidencia en lo que ocurra en el plano económico y financiero. “El tipo que quiera arreglar esto, tiene que empezar planteando lo que se sigue oscureciendo ahora. Hay que sacarle el miedo a la gente”, respecto de la amenaza de una crisis y un fuerte ajuste fiscal.

“Todo lo que viene es inflacionario porque tenés que ajustar los precios relativos, el déficit fiscal debe ser cero y las reformas estructurales hay que hacerlas. Hay que ponernos a tono y decirle a la sociedad argentina que las reformas estructurales son para ella, no contra ella”, argumentó Melconian. Y concluyó: “Dividamos la economía de la política y que la política ponga la trucha con la gente. Así la gente sigue con su vida”.

