Antes de la reunión con la Mesa de Enlace, el Secretario de Agricultura calificó con un 8 la relación con el campo

Juan José Bahillo

Las autoridades de la Mesa de Enlace y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, se aprestan a verse nuevamente las caras hoy a las 18 a menos de un mes de su último encuentro que se dio en medio de lo que fue el desarrollo del “dólar soja”. En esta nueva reunión de trabajo el punto central será el programa de financiamiento para pequeños y medianos productores de soja y maíz, aunque desde el ruralismo se prevé también que lleven sus inquietudes respecto a las retenciones y otros temas que preocupan al sector.

Lo cierto es que desde el Gobierno buscan que las decisiones oficiales cuenten con una suerte de respaldo y aporte por parte de las entidades que componen la Mesa de Enlace, o por lo menos no su rechazo, al mismo tiempo que remarcan la “buena” relación existente entre ambas partes, según la visión del propio Bahillo, quien inclusive puso puntuación a la misma.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional destacó que “hoy la relación con el campo es buena, seguimos trabajando en la reconstrucción de confianza. Me parece que si tuviera que poner un número sería un 8. Estamos trabajando muy bien, armando reuniones que apuntan a generar mejores condiciones y eso está siendo, entiendo, bien recibido por parte del sector”.

Por su parte, la dirigencia rural también asegura que el diálogo existente es bueno, pero, no obstante, no lo considera del todo fructífero, ya que a los reclamos de cambios estructurales como una baja de la presión impositiva, la eliminación de la intervención en los mercados y reglas de juego estables a largo plazo, no han tenido su respuesta y, requieren que comiencen a tomarse medidas a “favor del campo”.

“Estamos en prueba y error, porque no podemos considerar a la medida del dólar soja como una medida consensuada y que fue en favor del sector, sino que fue una tentación al sector para ellos armarse de divisas, así es que en cuanto a lo demás todavía falta ver, hablar y concretar medidas que realmente vayan en favor del campo”, dijo el presidente de la Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni a este medio.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás PIno, consideró que “hay un proceso de querer empezar a tener puntos en común”, pero aclaró que “es una relación que viene muy desgastada con el Gobierno y va a costar trabajo llevarla para adelante”, mientras que el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, opinó que “no hay entendimiento, ya que las medidas salen para un lado y lo que pedimos nosotros va por otro”.

Un punto de tensión que se sumó en los últimos días, y que posiblemente se discuta hoy en la reunión, es el pedido del Gobierno, a través del Presupuesto 2023, de que el Poder Legislativo le conceda sus facultades para establecer derechos de exportación, lo cual disgustó al campo y pidió a senadores y diputados que no deleguen sus competencias, más allá de que Bahillo aseguró que “en el Poder Ejecutivo Nacional no hay ninguna intención ni decisión de modificar hacia arriba las retenciones al sector primario, en este caso en los productos que lo tienen”.

No obstante estas consideraciones y tensiones puntuales que puedan aparecer, desde el agro ven lejano el comienzo de un conflicto. “La situación no está como para ir a una medida de fuerza, pero sí creo que se va a hacer cada día más profundo el reclamo, que van a ir a una discusión mucho más fuerte desde las entidades, pero no creo que el clima esté dado para ningún tipo de conflicto que lleve a una medida de protesta”, dijo el presidente de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes.

Pequeños y medianos productores y emergencia agropecuaria

Lo que presentará hoy Juan José Bahillo a las entidades y para lo cual también busca el aporte de las mismas es el “Programa de Fortalecimiento de Pequeños y Medianos Productores”. El mismo alcanzará a productores de soja de hasta 200 hectáreas y de maíz de hasta 100 hectáreas, que hayan sembrado en la campaña anterior, haber comercializado hasta el 85% de su cosecha de soja al 31 de octubre y por otro lado no haber formado parte del esquema dólar soja.

A partir de eso, se va a generar un fondo de hasta $42.000 millones, según informó el ministro de Economía, Sergio Massa, para potenciar la competitividad de los mencionados sectores productivos, a los cuales se les realizará un aporte no reintegrables o subsidio, que está estimado en el 40% del valor del fertilizante y la semilla. Además, según dijo Bahillo, el productor para acceder a la medida tendrá que ingresar a través de la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en la base de datos como para validar esto y no hay que desarrollar otro programa, o bancarizarlo.

Sergio Massa. (REUTERS/Matias Baglietto/)

Por otro lado, desde el Gobierno también buscan aumentar los fondos de la Ley de Emergencia Agropecuaria en el presente Proyecto de Presupuesto que fue enviado al Congreso hasta los $15.000 millones. Según lo que explicó Bahillo este fin de semana en la Exposición Rural de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, es que “los fondos que preveía esta Ley, que son de $ 500 millones, nosotros le hemos asignado $ 3.290 millones al Programa 42, además de alrededor de $ 12.500 millones al Programa 43 de la Ley de Emergencia que hace a la previsión, prevención, mitigación y políticas de atención para los sectores que padecen la sequía”.

Encuentro con tamberos

Ayer el Secretario de Agricultura se reunió con productores lecheros de la provincia de Buenos Aires, con los cuales analizaron la coyuntura de la actividad y destacaron el incremento de la producción, según consta en un comunicado de la cartera agropecuaria. Allí, el funcionario consideró que fue “una reunión muy positiva, ahora nos llevamos sus inquietudes para diagramar y trabajar en llevarle soluciones al sector”.

En el encuentro los representantes de las cámaras presentaron al Secretario un trabajo realizado por la Fundación para el Desarrollo y Promoción de la Cadena Láctea (FUNPEL), que simula la baja de retención de la leche en polvo sin afectar el ingreso de divisas. Y remarcaron que hubo un aumento de la producción del 20% al 28 % gracias a las exportaciones.

