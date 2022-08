Tras el primer discurso de Massa, una de las entidades de la Mesa de Enlace pidió “medidas directas para el agro”

Sergio Massa ayer durante el anuncio de las medidas económicas. (Foto: Franco Fafasuli)

A menos de 24 horas de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía y su posterior conferencia de prensa con la presentación de una serie de medidas, la dirigencia de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) salió a cuestionar los anuncios. En un comunicado de prensa, expresaron que el nuevo ministro “tiene más objetivos que instrumentos, ante una crisis económica grave”, y así opinaron sobre los anuncios que realizó: “Muy por debajo de las expectativas que él mismo había generado”.

Desde la entidad que preside Jorge Chemes, afirmaron que “las expectativas no son claramente favorables, ni aún después de su primer discurso, donde anunció una serie de medidas, ninguna de las cuales ataca el principal problema de la economía: alta inflación del orden de mínima de 80% anual. Tampoco hubo medidas directas para el agro”.

En ese sentido y con respecto al acuerdo para que diversos sectores exportadores realicen un adelanto de exportaciones por 5.000 millones de dólares en los próximos dos meses, CRA planteó que “el grueso de esos dólares son granos no liquidados por productores, por ende no queda claro el mecanismo, ni los incentivos. La pregunta es cómo van a promover mayor liquidación de granos en relación al dólar ‘percibido por exportación’, que no debería llamarse ‘dólar soja’ sino un dólar a precios de mercado, es decir, cercano al MEP o CCL (o Blue), que es el único que puede modificar incentivos, sea desdoblamiento cambiario o como se llame, con respecto al oficial”.

Jorge Chemes, presidente de CRA

Al respecto, el comunicado sostuvo que “cualquier incentivo que sea un dólar transitorio o un dólar cercano al ‘solidario’, hoy de $/USD 229, frente al dólar MEP (bolsa) de $/USD 282, es claramente un desincentivo. El TC (tipo de cambio) oficial hoy es de $/USD 140. Una opción que evaluarían es otorgar este dólar de exportación ¿transitorio o permanente?, al agro, economías regionales, minería y economía del conocimiento, sectores que el Ministro nombró como más relevantes. El problema es de política económica, no de la producción privada. Proponer medidas para que el agro o la minería, o los incentivos para la construcción, solucionen la crisis que esta política económica generó es un problema de diagnóstico”.

Esta mañana, en declaraciones radiales, el nuevo Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dijo que “los movimientos que hubo en el mercado en las últimas semanas, por las razones que fuera, generan la lógica especulativa y es lógico que el productor sobre todo retenga algo del cereal en un mercado que está inestable y con expectativas de cambios, no digo en el tipo de cambio, pero con algunas medidas que puedan mejorar el valor del dólar por el cual ellos liquidan y en un contexto inflacionario es entendible que ellos retengan”. De esta manera se diferenció del presidente Alberto Fernández quien días atrás catalogó de “especuladores” a los productores que retenían el resultado de la última cosecha de soja.

Equipo económico

Se estima que mañana el secretario Bahillo, convoque a una reunión de trabajo a las entidades del campo que integran la Mesa de Enlace, entre ellas Confederaciones Rurales Argentinas. Hasta el momento se desconoce el horario y lugar de la reunión, aunque trascendió que posiblemente se realice en el interior de la provincia de Buenos Aires.

A partir de la designación de algunos cargos del equipo económico, el documento que publicó hoy CRA advierte que el mismo “hasta ahora es normal, aunque no a la altura de los desafíos. No anunció a una semana de su elección al viceministro de Economía. Y además no está claro el apoyo político interno del FdT (Frente de Todos). Dentro de esta coalición, de tres partes, es la segunda parte que toma el poder en estos tres años. La tercera, CFK (Cristina Fernández de Kirchner), no lo tomará, y se desgastará menos.

