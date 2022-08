Los exportadores siguen sin aparecer en el mercado de cambios

REUTERS/Agustin Marcarian

El discurso de Sergio Massa dejó pocas razones para que hoy cambie el rumbo del mercado. Ayer cerró con el dólar en alza cautelosa. Los inversores esperaron las medidas con la guardia alta y sin expectativas de devaluación. Y no se equivocaron. No se habló del atraso cambiario y solo hubo generalidades sin profundización de medidas clave para conseguir los dólares que faltan.

“No hubo anuncios que nos sorprendieran. Fueron medidas aisladas, más de lo mismo. No hay plan económico sigue el mismo régimen monetario y fiscal actual. De hecho, convalidó la meta fiscal de 2,5% que para mí había que atacar puntualmente para bajar la inflación. Habló de regímenes para sectores exportadores, pero no dio precisiones. Respecto a las reservas mencionó adelantos de exportadores por USD 5 mil millones en los próximos 60 días que es una cantidad irrelevante y no dio precisiones del REPO, el recurso que pudo haber sido el punto más interesante para hacerse de dólares. Por el otro lado, habló de recomposición de ingreso y de bonos para jubilados. Más de lo mismo. No hubo anuncios de medias que nos sorprendan. No veo que nada diferente a lo que veníamos especulando”, señaló el analista financiero Franco Tealdi.

Sergio Massa asumió el miércoles como nuevo ministro de Economía

Lo más concreto fue el canje de la deuda del Tesoro por un bono a 2026 del que Massa aseguró que tiene asegurado un 60% de aceptación. Es obvio, ese porcentaje es la tenencia de deuda del tesoro de los entes públicos, en particular la Anses. Es probable que hoy el mercado refleje en las alzas del dólar la ausencia de medidas concretas para atacar los problemas de la economía, en particular como hará para revertir la falta de divisas. La inflación apenas fue mencionada en el discurso.

Por eso ayer los inversores se cubrieron con dólares y el Banco Central tuvo que intervenir sobre el final de la rueda vendiendo bonos para que haya un mejor clima para recibir los anuncios del nuevo ministro de Economía. El esfuerzo fue elevado y el resultado escaso porque logro una leve baja de los dólares. Los títulos con que se operan los bonos financieros el AL30D (-2,06%) y el GD30D (-1,12%) siguieron en caída. El MEP subió $4,36% (+1,6%) a $281,02. El contado con liquidación, que recortó ganancias sobre el final, aumentó $2,43 (+0,5%) a $287,55.

El “blue”, que abrió en baja, cerró con un aumento de $7 a $298 y quedó comprador para hoy. Pasó a ser el dólar más alto del sistema. En el mercado oficial, el dólar mayorista subió 20 centavos a $132,42.

Pero los exportadores siguieron sin aparecer por el mercado y eso obligó al Banco Central a vender USD 150 millones para la compra de energía. A esto hay que sumarle que en las últimas dos ruedas abasteció de USD 180 millones a los bancos para hacer frente al retiro de depósitos que en junio alcanzó a USD 800 millones.

Las reservas perdieron USD 191 millones y quedaron en 37.818 millones. Al quebrar el piso de 38.000 millones se acercaron al nivel que tenían el 24 de abril el día antes de recibir el desembolso del FMI de más de USD 6.000 millones.

Tras los anuncios de Massa, el mercado ve difícil que los exportadores liquiden divisas en los próximos días. El Banco Central en las últimas 6 ruedas vendió USD 750 millones y las reservas en ese lapso bajaron USD 1.645 millones.

Los bonos de la deuda, que dependen más de los movimientos del exterior que de las medidas locales, tuvieron una rueda ligeramente positiva y el riesgo país descontó las 18 unidades (-0,7%) que subió el miércoles y cerró en 2.394 puntos básicos.

La Bolsa subió a cuenta de las medidas, porque el anuncio se hizo después de las 17.00, pero con menos volumen que en los días anteriores. Se operaron $1.373 millones y el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, creció 1,43% en pesos y 0,6% en dólares. Los papeles más favorecidos fueron Edenor (+5,37%), Pampa Energía (+4,37%) y Cresud (+3,53%).

Los ADR’s -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una rueda de negocios intensa por $13.199 millones. Lo mejor pasó por Edenor (+7,7%), MercadoLibre (+6,4%) y Cresud (+4,8%).

La suerte está echada y si el nuevo ministro de Economía no es más preciso en las medidas que va a tomar, el mercado seguirá su rumbo ascendente en cuanto al precio del dólar y la inflación, que algunas consultoras proyectan por encima de 8%.

