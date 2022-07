El campo le respondió a Alberto Fernández: “Es casi ofensivo que nos traten así”

Fuerte rechazo del campo a las declaraciones del presidente Alberto Fernández quien acusó a los productores de guardar en sus campos unos 20.000 millones de dólares en cosecha de soja, en momentos de subas en el tipo de cambio paralelo y los problemas que enfrenta el Banco Central para acumular reservas.

“Es un concepto errado y es casi ofensivo que nos traten así”, dijo el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, durante el segundo día de apertura al público de la Exposición Rural de Palermo. También señaló que “se viene comercializando lo que habitualmente se comercializa para esta época del año. Al 13 de julio, el 64% de la campaña estaba vendida”. Y agregó: “Estamos trabajando como habitualmente trabajamos. Las estadísticas marcan que lo que se viene comercializando es lo habitual. Es así como trabajamos los productores, siempre nos protegemos en lo producido, pero gran parte de lo que se cosecha se entregan a los acopios o exportadores. Es por eso que es un poco atrevido decir que nos estamos guardando no se qué”.

“No son apropiadas las declaraciones del Presidente. El Gobierno no tiene necesidad de faltar el respeto o maltratar al sector de la economía más competitivo, el que más invierte y que hace un aporte muy importante”, agregó Pino.

Por otro lado, Confederaciones Rurales Argentinas señaló en un comunicado: “Los productores no retienen soja ni granos, simplemente escalonan ventas a lo largo de los meses para financiar sus propios gastos a lo largo del año. Ya liquidaron toda la cosecha récord de trigo, y casi toda la de maíz. Tampoco tienen USD 20.000 millones retenidos. No habría manera, porque no son los ingresos totales de los productores en un año calendario”.

La entidad advirtió que “hay problemas de información en el oficialismo”, y aportaron datos del Departamento Económico de la entidad, en base a información del INDEC, que reflejan que el año pasado las exportaciones de porotos de soja totalizaron USD 2.792 millones que son las que realizan los productores vía los exportadores. Por otra parte, las exportaciones de aceite de soja fueron de USD 6.873 millones, y las de harinas y pellets de soja USD 11.794 millones. “Claro que estas dos últimas no las realizan los productores, sino la industria y los exportadores”, agregaron.

También dijeron que en el primer semestre del año los productores aportaron divisas de exportación por USD 3.500 millones de trigo, y USD 4.655 millones de maíz: “Una vez más, los aceites, biodiésel, harinas y pellets son exportaciones de la industria. Y a todo esto, señalaron: “Sería oportuno manejar mejor las estadísticas, para informar adecuadamente”.

Más críticas

Más temprano, en un encuentro con gobernadores en la Casa Rosada, Alberto Fernández había expresado: “La Argentina sigue creciendo en un contexto que pone otros desafíos: el desafío de enfrentar la inflación, de enfrentar a los que especulan con el dólar y el desafío de enfrentar a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan, esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita”.

A todo esto, el titular de la Rural respondió que “el presidente no tiene necesidad de maltratar al sector mas competitivo,que mas invierte y que mas aporta. Con esta brecha es difícil trabajar. Hoy tenemos diálogo abierto con el ministro (Julián Domínguez), aunque los resultados no son los esperados y a pesar que hay algún sector de este Gobierno que a veces se deja llevar por ideologías. Están tratando de enfrentar con la sociedad argentina y eso es imprudente”.

En sintonía con los dichos de Nicolás Pino, desde CRA dijeron que “los productores no retienen soja ni granos, simplemente escalonan ventas a lo largo de los meses para financiar sus propios gastos a lo largo del año. Ya liquidaron toda la cosecha récord de trigo, y casi toda la de maíz. Tampoco tienen USD 20.000 M retenidos. No habría manera, porque no son los ingresos totales de los productores en un año calendario”.

