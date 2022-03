Ricardo López Murphy: “Cristina Kirchner quiere ser oficialismo y oposición a la vez y no lo vamos a permitir”

El diputado nacional de Republicanos Unidos e integrante del interbloque de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, votó anoche en contra del acuerdo entre el Gobierno argentino y el FMI, en disidencia con la decisión de la mayoría de su bancada y del oficialismo. “Fue una sesión difícil para mí porque fui el único que votó fuera de la unidad a pesar de coincidir con el esfuerzo que se había hecho. Yo creo que fue un esfuerzo muy valioso, y lo reconocí en el discurso, pero yo quería algo más”, dijo el diputado a Infobae, durante su visita a la muestra Expoagro en la ciudad bonaerense de San Nicolás.

Y agregó: “Lo que quería tiene que ver con dos cosas: la primera es que no quiero que Cristina Kirchner confunda que ellos pueden ser oficialismo y oposición. No lo voy a permitir. Yo voy hacer lo imposible para obligarlos, por eso lo llamé pusilánime (a Máximo Kirchner) por no venir a fundar el voto. Yo quería que la Vicepresidenta revelara qué va a hacer”.

En relación al segundo aspecto que planteaba el diputado, señaló: “El oficialismo en la sesión del 1º de marzo acusó al ex presidente Macri por pedir el préstamo al FMI, y le están pidiendo un préstamo de 5.000 millones de dólares más para apoyo presupuestario, fortalecer las reservas, igual que lo pedía Macri. O sea cuando ellos lo piden no es penal, y cuando lo pide el ex presidente sí lo es”.

“Estamos mal, seguramente estemos mal en el futuro porque lo que está haciendo el Gobierno no es lo que necesita la Argentina, pero un default ya sabemos todos que es mucho peor aún” (Rogelio Frigerio)

Por su parte, el diputado Diego Santilli, que también visitó la muestra de la cadena agroindustrial en San Nicolás, dialogó con Infobae y señaló que ayer “la oposición rechazó el programa económico del Gobierno, pero acompañó el financiamiento para que la Argentina no entre en default. Se notó una oposición unida, y un oficialismo quebrado, con un Gobierno quebrado”.

Más opiniones

Según comentó a este medio el diputado por Evolución Radical, Martín Tetaz, en la sesión de anoche la oposición le dijo “no al default, no al programa económico del Gobierno y logró que toda la oposición más allá de alguna disidencia puntual, como la de Ricardo López Murphy, votara toda junta. Eso es un gran avance para la Argentina”.

Además, advirtió que “no es que tampoco se resuelven los problemas de la Argentina. El programa económico del Gobierno es muy malo, y el acuerdo con el FMI tampoco se va a cumplir porque arranca suponiendo los precios antes de la guerra, y hoy los precios, como los de la energía que tenemos que importar, son muchos más altos y por lo tanto los subsidios serán más grandes y en pocos meses el Gobierno tendrá un problema fiscal”.

Por último, Rogelio Frigerio, también presente en San Nicolás, coincidió con Santilli al expresar que en la sesión de Diputados “se evitó caer en default y que la Argentina esté peor de lo que está hoy “, y agregó: “Todo eso se evitó por responsabilidad de la oposición, no por un sector del oficialismo que obviamente no estuvo a la altura de la responsabilidad que requería este momento”.

De cara al debate de la media sanción de Diputados en el Senado, el ex ministro del interior, comentó que “no puede ocurrir otra cosa que la convalidación de lo que ocurrió en diputados. Lo digo por la tranquilidad de los argentinos. Estamos mal, seguramente estemos mal en el futuro porque lo que está haciendo el Gobierno no es lo que necesita la Argentina, pero un default ya sabemos todos que es mucho peor aún”.

