Falta trigo por la invasión a Ucrania: Gobierno y molineros buscan garantizar la oferta de harina

Comercio Interior apura la creación de un fideicomiso que pretende compensar con rentas de la exportación a los precios del mercado interno

Uno de los precios internacionales que más aumentó en los últimos días por el impacto del avance de las tropas rusa sobre Ucrania es el de trig o, ya que ambos países ocupan un lugar de preponderancia en materia de producción y exportaciones. La volatilidad en los precios del cereal a nivel global se traduce en falta de insumos para los molineros argentinos y hay preocupación por el abastecimiento de harina. Desde el Gobierno quieren subsidiar la oferta local con la exportación.

En la rueda de ayer en el mercado de referencia de Chicago el trigo aumento su valor más de un 5%, cotizó la tonelada a USD 388,90 y alcanzó el mayor nivel de los últimos 14 años, como consecuencia que a medida que el conflicto bélico en la región del Mar Negro continúa generando preocupación acerca de la oferta global del cereal. Rusia y Ucrania explican, juntos, el 29% de las exportaciones del cereal.

En este contexto, ayer se realizó una reunión en el ministerio de Agricultura convocada por el Subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, con representantes de la industria molinera, corredores de granos, exportadores, y los acopios. Tal cual lo comentó el ministro Julián Domínguez, en el encuentro los molinos harineros advirtieron sobre los problemas que enfrentan para conseguir trigo en el mercado interno, ya que habría por parte de los productores un freno de las ventas ante el contexto de incertidumbre y volatilidad en materia de precios.

“Tenemos que vender harina como sea y no estamos teniendo referencia de precios de reposición y ni siquiera venta de harina” (Cifarelli)

En diálogo con este medio, el presidente de la Federación de la Industria Molinera, Diego Cifarelli, dijo que en una reunión en el Ministerio de Agricultura celebrada el día de ayer se pidió asistencia para poder mantener el abastecimiento “sin fisuras”. El reclamo fue al sector de la exportación para que aporte 200.000 toneladas de las 500.000 que “tiene comprada en exceso entre lo que tiene comprado y lo que está registrado como declaración jurada de ventas al exterior, para poder sortear los próximos 15 días, ya que creemos que en ese momento la volatilidad en los mercados va a mermar”.

“No tenemos nada de oferta, somos conscientes que la volatilidad internacional no coopera para que el productor decida vender y lo entendemos, pero nuestro cliente no lo entiende y tenemos que vender harina como sea y no estamos teniendo referencia de precios de reposición y ni siquiera venta de harina”, concluyó Cifarelli.

Además, durante una conferencia de prensa realizada ayer en el Salón Gris del ministerio de Agricultura, su titular Julián Domínguez dijo que el sector requiere atención en estos momentos.

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, durante una conferencia de prensa con foco en los problemas de oferta de trigo

El ministro explicó que “teniendo escenarios que no manejamos, como el global, siempre repercute en el mercado interno. Hay cadenas que en el proceso de industrialización necesitan, en esta coyuntura, una atención”. Y al respecto se refirió a la cadena del trigo, donde en el mercado interno la industria molinera señaló que tiene problemas para abastecerse de trigo.

“La molinería está teniendo dificultades. Desde la semana pasada estamos trabajando para garantizar que tengan el trigo que necesitan. Bienvenidos los precios altos, pero veremos cómo hacia adentro ordenaremos las cosas. El fondo anti cíclico del fideicomiso de trigo y maíz que trabajamos es un instrumento en el cual, no vamos a tocar retenciones, pero sí tenemos que asistir de alguna manera al sistema de la producción”, explicó Domínguez.

“No vamos a tomar ninguna medida drástica. No va a haber cierre de exportaciones y no va haber aumento de retenciones. Son decisiones que el Presidente definió como eje de trabajo y son tareas que me delegó. Hay que despejar incertidumbres y miedos. Estamos muy seguros de lo que estamos haciendo”, dijo Julián Domínguez, quien agregó: “Ratifico mi compromiso de cuidar el interés de los productores, a quienes no hay que tomarlos como variable de ajuste”.

“La molinería está teniendo dificultades. Desde la semana pasada estamos trabajando para garantizar que tengan el trigo que necesitan” (Domínguez)

Por último, Domínguez descartó que el Gobierno aplique medidas de restricciones a las exportaciones o mayor nivel de retenciones, frente a la posibilidad que la suba internacional del precio de los granos que se está registrando por estos días, derive en una mayor inflación de los alimentos.

Apuran fideicomiso de Trigo

No sólo Agricultura está atento al efecto de la guerra en Ucrania sobre el precio de la harina en la Argentina. En medio de una inflación en alimentos que terminó enero en 4,9%, el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti aceleró las negociaciones en dirección a la creación de un fideicomiso que busca “desacoplar” los precios internos de lo que pasa en los mercados internacionales.

La iniciativa busca que se cree un subsidio a partir de una fracción de la renta generada por exportadores que, teorizan en Desarrollo Productivo, atenuaría los saltos en los precios de materias primas de manera tal de intentar evitar shocks en los precios de productos de primera necesidad. El objetivo es contener los precios de harina 000 de un kilogramo y a los fideos secos de medio kilo. Según estiman, sin el subsidio cruzado se generaría un aumento del 22% en esos productos que harían imposible mantenerlos dentro del programa de Precios Cuidados.

SEGUIR LEYENDO: