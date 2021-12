El Banco Central agradecido: el campo aportará una super cosecha de trigo, con estimaciones que volvieron a corregirse al alza

La cosecha de trigo será récord y podría superar los 22 millones de toneladas.

El campo argentino no para de sorprender. En momentos donde las políticas hacia el sector no generan previsibilidad y confianza, se está a punto de conseguir un logro histórico por la super cosecha de trigo de la presente campaña agrícola, que además permitirá consolidar el ingreso de más de 4.000 millones de dólares en los inicios del año próximo por las exportaciones de cereal . En ese sentido, el Banco Central agradecido, porque podrá robustecer su stock de divisas y hacer frente a una situación cambiaria cada vez más complicada.

Las últimas proyecciones que se han elaborado marcan la tendencia de la cosecha récord del cereal. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) aumentó sus estimaciones de producción en 1.700.000 toneladas, pasando de 20,4 en noviembre pasado a 22,1 millones de toneladas en el presente mes, y que significaría un 30% más de cosecha en relación a la campaña anterior. Esto se debe a los muy buenos rendimientos que se están cosechando en los lotes, pero especialmente a la mayor inversión del productor en tecnología y que además pudo superar momentos complejos de la campaña por la falta de precipitaciones y las altas temperaturas.

Además, el informe privado destacó que en la presente campaña hubo un salto importante en la cantidad de hectáreas sembradas. Se registró la mayor siembra de los últimos 19 años, con 100 mil hectáreas más en relación al ciclo pasado y llegando a 6,9 millones de hectáreas implantadas. Por otro lado, los promedios de rendimientos están entre las marcas más altas, con niveles récords en el centro de la región pampeana, como es el caso del centro y sur de Santa Fe. Los nuevos ajustes elevan el rinde promedio de argentina de 31 quintales por hectárea en noviembre a 33,6 quintales por hectárea en el presente mes.

“Los promedios de rendimientos están sorprendiendo. La falta de agua y el calor de octubre que tanto preocupaban, no fueron reflejados por las cosechadoras. No es que no haya habido caídas de rendimientos por estos efectos, sino que el potencial de rendimiento era tan alto este año, que aún con daños del 10 al 30% los mismos están entre las mejores marcas de los últimos cinco años”, comentaron los técnicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, quienes agregaron que los saltos tecnológicos se registraron en el centro de la región pampeana.

Detalle de la producción de trigo. (Bolsa de Comercio de Rosario)

“En este ciclo no se fertilizó para tener un rendimiento objetivo de 45 a 50 quintales por hectárea. Este año el objetivo fue alcanzar los 60 a 80 quintales por hectárea. El otro hecho es que el pequeño productor de baja escala este año hizo una inversión en tecnología inédita y en fertilización se puso al mismo nivel que los productores de punta”, señalaron desde la BCR.

Provincias trigueras

Entre las provincias productoras de trigo que se destacan hasta el momento por los rendimientos cosechados, en primer lugar aparece Santa Fe con 39 quintales por hectárea, son casi 8 quintales de aumento en comparación con la proyección que realizó la Bolsa de Comercio de Rosario en noviembre pasado. En dicho lugar la siembra del cereal fue de 1,32 millones de hectáreas y se aguarda una producción total inédita de 5 millones de toneladas.

Por otro lado, Entre Ríos es la gran sorpresa. Con datos aportados por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el promedio mensual de rendimientos es de 36 quintales por hectárea, la segunda mejor marca de su historia triguera, y con una proyección de producción total de casi 1,9 millones de toneladas. También hay que destacar a la provincia de Córdoba, que aportó una siembra de trigo de 1,35 millones de hectáreas, y se estima una cosecha de 4,13 millones de toneladas y con rendimientos hasta el momento de 31,6 quintales por hectárea.

La campaña de trigo en las diferentes provincias. (Bolsa de Comercio de Rosario)

Por último, en la provincia de Buenos Aires se espera el paso de las cosechadoras para definir los rendimientos finales del corazón triguero del sudeste, tal vez con mejores cifras. Pero hay algunos ajustes positivos en el norte y centro bonaerense que suman al promedio provincial en casi un quintal y suben las marcas de producción en 230 mil toneladas. Los datos aportados por la Bolsa de Comercio de Rosario son de una siembra de 2,69 millones de hectáreas, con una cosecha que llegaría a 9,43 millones de toneladas y rendimientos de 36,4 quintales por hectárea.

SEGUIR LEYENDO: