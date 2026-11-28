La suba del dólar oficial cambió el mapa de precios de los autos importados que tienen sus precios en la moneda extranjera (Imagen ilustrativa Infobae)

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La suba del dólar volvió a poner el precio de los autos 0 kilómetro arriba de la mesa de debate en el sector automotor argentino, porque mientras las marcas tradicionales siguen vendiendo sus autos en moneda nacional, muchas de las importadas lo hacen en dólares, por lo cual los precios inevitablemente subieron.

El mes comenzó con una cotización oficial de la moneda de EEUU de $1.565 y este viernes cerró en $1.620, lo que representó una suba del 3,8%, que no parece tanto si se lo compara con el incremento de precios que algunas terminales aplicaron en los últimos dos meses en sus listas oficiales, que fueron incluso por encima del 5 por ciento.

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La semana que viene, con el comienzo de diciembre, llegarán las últimas listas de precios del año, que probablemente tengan un incremento superior al de octubre y noviembre, porque a la suba del dólar se debe sumar también el índice de inflación que se conoció el 12 de noviembre pasado, y que fue de un 2,2 por ciento.

Pero los autos importados que estaban en dólares no pudieron evitar que sus precios suban durante el mes, con lo cual no solo cambió la composición de la lista de los 10 autos más accesibles, que tenía tres modelos chinos en primer, octavo y noveno puesto, sino que también impactó en el resto de los autos, especialmente los híbridos y eléctricos que se venden dólares.

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Pesifica precios para contener la suba del dólar

Sin embargo, cubriéndose de esa situación, hubo una marca que hizo un movimiento estratégico para contener esa suba. Se trata de BYD, que decidió pesificar sus precios en octubre para corregir la suba que ya se había registrado ese mes y mantuvo los mismos precios durante noviembre.

BYD pesificó los precios y evitó la suba del dólar en octubre y noviembre. Sus autos están más baratos hoy que hace dos meses (REUTERS/Giulio Piovaccari/Archivo)

Con esa medida, logró que sus autos mantengan su precio pese a la suba del dólar. Para ejemplificar, el BYD Atto2, que en octubre costaba USD 33.990 y equivalía a $54.514.500, durante ese mismo mes bajó a $52.514.550 al pesificarse, y este mes, nuevamente en pesos, tiene además un precio promocional de $49,6 millones. Si se hubiera mantenido en dólares, ese modelo hoy costaría 55.063.800 pesos.

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En cambio, los principales competidores de esa marca china quedaron ajustados a dólares, al menos hasta que informen cambio de precios. Así, el Baic BJ30, que tiene un precio de lista de USD 35.800, que a comienzos de mes eran $ 56.027.000 y ahora representan $ 57.996.000; el Haval H6 que cuesta USD 35.500, pasó de $ 55.557.500 a $ 57.510.000; y el Chery Tiggo 7 PHEV, que cuesta USD 37.500, implicaba una erogación de $ 58.687.500 y esta última semana pasó a costar 60.750.000 pesos.

Volvo ya bajó entre un 20 y un 25% el precio de los B-SUV EX30 eléctricos, gracias a la suba del valor FOB a USD 35.000 para 2027.

Las marcas que se adelantan a 2027

Con el año terminando y muy poco stock de unidades importadas todavía pendientes por vender, ya empezaron los movimientos de precios de los autos eléctricos que entrarán en el cupo 2027, y que ante la suba del valor FOB de USD 16.000 a USD 35.000, podrán entrar con una notoria reducción de precio porque ya no pagarán el 35% de arancel extrazona.

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Aunque la medida tuvo directa relación con permitir que Tesla entre al mercado argentino, otras marcas pueden licitar ahora sus autos 100 % eléctricos que no pudieron en 2025 y 2026. Así ya empezaron los movimientos, porque este viernes, Volvo publicó una nueva lista de precios con una baja sustancial de entre el 20 y el 25% para su modelo eléctrico EX30, pensando directamente en el año 2027.

Lo que hizo su importador fue adelantarse a algo que inevitablemente ocurrirá el año próximo, y que es una baja de precio de los autos eléctricos que entren en el cupo de autos híbridos y eléctricos 2027 ante la suba del valor FOB y la baja de precios que permitirá evitar el pago del arancel de importación.

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Volvo y Tesla no son las únicas que podrán importar sus modelos con este beneficio arancelario. Toyota puede hacerlo también con el bZ4x, Volkswagen traerá probablemente un SUV eléctrico también, Renault hará lo propio con el Twingo E-Tech, Prestige Auto podrá bajar el precio de los Smart que trajo este año, y varias marcas chinas podrán poner en mejor precio sus modelos a batería también.