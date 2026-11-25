La planta de El Trébol fue fundada en 1913 por la familia De Lorenzi y lleva más de un siglo elaborando quesos (Aire Agro)

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Lácteos La Ramada, parte del grupo de capitales locales Gonella, adquirió la planta quesera que Savencia tenía previsto cerrar en marzo de 2027 en la localidad santafesina de El Trébol. La operación, que se concretará el próximo 1° de diciembre con el traspaso operativo del establecimiento, garantiza la continuidad de los 54 puestos de trabajo que estaban en riesgo desde que la multinacional francesa anunció el cierre, en octubre de este año.

El acuerdo comprende la transferencia de los activos y las líneas de producción de la planta, que pasarán a integrar la estructura operativa de La Ramada. Los empleados continuarán desarrollando sus tareas en el mismo establecimiento, bajo la nueva gestión.

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La planta tiene más de un siglo de historia en la región

La fábrica de El Trébol fue fundada en 1913 por la familia De Lorenzi y es el lugar donde nació el queso trebolgiano, una variedad de identidad local. A fines de la década de 1970, la familia Williner —fundadores de Ilolay— la adquirió y la mantuvo dentro de su patrimonio industrial por más de cuatro décadas. En abril de 2023, la transfirió a Savencia como parte de la venta de la marca Ilolay y la totalidad de sus activos.

Varias piezas de queso cheddar y Monterey Jack reposan sobre una tabla de madera en la sección de lácteos de un supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa operación fue la segunda gran entrada del grupo francés en el mercado argentino. La primera había ocurrido en 2011, cuando Savencia —que entonces operaba en el país bajo la razón social Bongrain— se hizo con el 54% accionario de Milkaut, la cooperativa láctea de Franck que arrastraba un pasivo de 55 millones de pesos. Con Milkaut, Ilolay y sus marcas históricas —Santa Rosa, Adler y Bavaria—, el grupo consolidó su posición en el segmento de quesos de Santa Fe.

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Savencia busca concentrar su producción en plantas de mayor escala

Al momento de anunciar el cierre, Savencia explicó que la decisión se enmarcaba en una estrategia orientada a optimizar su estructura industrial y concentrar los procesos productivos en las unidades con mayor escala y mejores condiciones operativas. El grupo francés opera seis plantas en Santa Fe, distribuidas en Arrufó, Bella Italia, Colonia Nueva, San Jerónimo, Las Parejas y Franck.

Entre los factores que hicieron inviable la continuidad, la compañía enumeró la obsolescencia de las líneas de producción, la baja escala de procesamiento frente a los estándares actuales del sector, la distancia entre la planta y los tambos remitentes, y una situación ambiental que —para cumplir con los requisitos de exportación— hubiera demandado un nivel de inversión que el grupo prefirió destinar a otros establecimientos.

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El establecimiento procesa 130.000 litros de leche diarios y está especializado en la elaboración de queso tybo. Bajo la nueva gestión de La Ramada, continuará dedicado a esa línea de producción.

La Ramada suma su tercera planta en dos años

Lácteos La Ramada es una empresa santafesina con dos plantas propias y una capacidad instalada para procesar 500.000 litros de leche diarios. En los últimos dos años sostuvo una expansión dentro del sector: en 2025 adquirió la planta de Villa Rosario a la firma cordobesa La Lácteo y, en septiembre de este año, se quedó con el control de esa compañía. La unidad de El Trébol será su tercera incorporación en ese período.

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Savencia, en tanto, avanza en paralelo en otro frente del sector lácteo. A través de Milkaut, el grupo francés presentó ante la Justicia de Rafaela una propuesta para producir a fasón en la Planta Gálvez mientras avanza el proceso de liquidación de SanCor, la histórica cooperativa declarada en quiebra en abril de este año tras acumular una deuda superior a USD 120 millones. La firma se sumó a otras dos empresas —Punta del Agua y La Tarantela— que también presentaron propuestas para operar en distintas instalaciones de la cooperativa. Todavía no hay fecha para la subasta definitiva de los activos de SanCor.