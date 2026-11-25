El Gobierno sostiene que la tasa de cierre de empresas fue de 14% entre 2024 y 2025 cuando la de 2007 a 2019 fue de 14,7 por ciento. (Foto: Reuters/Marcos Brindicci)

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Este miércoles, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará su primer informe de gestión en el Senado. Antes de esa exposición, la Jefatura de Gabinete de la Nación envió el documento con las respuestas del Poder Ejecutivo. Allí, el Gobierno aseguró que la tasa de cierre de empresas durante 2024 y 2025 fue menor que la registrada durante las gestiones de Cristina Fernández y Mauricio Macri.

La explicación apareció en medio de cuestionamientos por el nivel de actividad, luego de que los datos del Indec ratifiquen que la economía entró en recesión técnica -dos trimestres consecutivos a la baja- en septiembre. Pero también incluyó la mención de una modalidad creada por la Ley de Bases para trabajadores independientes con hasta tres colaboradores.

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El reporte respondió una consulta del Partido Justicialista sobre el cierre de firmas. El texto remitido al Senado sostuvo que es necesario diferenciar entre los cierres anuales y la evolución de la cantidad total de compañías que emplean trabajadores bajo relación de dependencia.

La respuesta oficial señaló que las estadísticas tradicionales registran a las empresas empleadoras, pero no abarcan otras modalidades de organización productiva. En ese punto, el Gobierno destacó la figura del trabajador independiente con hasta tres colaboradores, incorporada por la Ley de Bases.

En el informe de gestión, el Gobierno reconoció una baja en la creación de empresas. (Foto: Ilustrativa Infobae)

Menor de Fernández y Macri

El documento indicó que la tasa anual de cierre se ubicó cerca del 14% tanto en 2024 como en 2025. Según la respuesta enviada por la Jefatura de Gabinete, ese porcentaje quedó por debajo del promedio del 14,7% registrado entre 2007 y 2019.

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La comparación oficial también incluyó los años 2018 y 2019, cuando la tasa anual de cierre llegó al 15,5%. El Ejecutivo ubicó ese período dentro de la administración de Macri y señaló que el indicador de 2024 y 2025 resultó inferior.

“No estamos frente a un fenómeno extraordinario de cierre de empresas. Lo que sí se observa es una baja en la creación de nuevas firmas, una tendencia estructural que comenzó mucho antes de este gobierno”, marcaron en el informe de gestión que tiene más de 1.200 preguntas.

El argumento oficial se apoyó en la diferencia entre el cierre de unidades productivas y la cantidad final de empresas empleadoras. El documento planteó que ambas variables forman parte de la discusión, aunque no describen el mismo aspecto de la actividad económica.

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“El dato de cierre del Gobierno es correcto, pero el problema es la apertura que cayó muy fuerte. Entonces, el problema no es que se cierren empresas sino que no abran nuevas”, Guido Zack, director de economía de Fundar, en conversación con Infobae.

En el primer trimestre de 2026, la tasa de apertura fue de 2,8% que es la más para un primer trimestre desde 2002. “Desde la salida de la convertibilidad hasta ahora nunca habían abierto tan pocas empresas”, agregó.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, responderá preguntas ante el Senado de la Nación.

La nueva figura

Pero para el Gobierno en la discusión sobre el cierre de empresas se debe tener en consideración la modalidad de contratación prevista en la Ley de Bases. La figura permite que un trabajador independiente se vincule con un máximo de tres colaboradores independientes para uno o más emprendimientos productivos.

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El trabajador que utiliza este esquema puede ser monotributista o autónomo. La relación con los colaboradores no constituye una relación de dependencia laboral, según la definición incluida en la información remitida por la Jefatura de Gabinete.

La norma establece un límite de hasta tres colaboradores por trabajador independiente. La vinculación puede alcanzar uno o más emprendimientos productivos, siempre bajo el carácter de independencia de quienes participan de esa organización.

Según los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al 1° de abril de 2026 existían 14.290 emprendimientos inscriptos bajo la figura de trabajador independiente con colaboradores.

Para la misma fecha, ARCA registró 20.417 colaboradores independientes vinculados a esos emprendimientos. El Gobierno definió ese volumen como una cifra que muestra el uso de una modalidad de organización productiva que no se refleja en las estadísticas tradicionales de empresas empleadoras.

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En esa línea, el oficialismo sostuvo que esos registros muestran el desarrollo de actividades bajo nuevas formas de organización y que la eliminación de rigideces permite la creación de emprendimientos que no aparecen dentro de las mediciones habituales sobre empresas con personal en relación de dependencia.

Según el Gobierno, al 1° de abril, ARCA registró 20.417 colaboradores independientes. (Foto: Shutterstock)

La respuesta oficial presentó esta modalidad como una herramienta más flexible para desarrollar actividades productivas y sostuvo que las estadísticas tradicionales de empresas empleadoras no registran todas las formas de organización que pueden surgir bajo este esquema.

La explicación se concentró en la diferencia entre una empresa con trabajadores en relación de dependencia y un emprendimiento organizado mediante vínculos entre trabajadores independientes. Para el Gobierno, esa distinción resulta necesaria al analizar las estadísticas sobre firmas empleadoras.

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Pero para Zack los emprendimientos con colaboradores no son la respuesta al cierre de empresas. “Hay 14.290 inscriptos, pero cayeron más de 32.429 empresas, es decir que no compensa. Y el empleo menos todavía 20.417 colaboradores nuevos contra una caída de 468.000 empleos registrados”, detalló.

En esa misma línea, el analista sostuvo que la inscripción de nuevos emprendimientos bajo la figura de trabajador independiente con colaboradores puede ayudar a compensar el cierre de empresas chicas, pero cómo explica la caída de las medianas y grandes. “El Gobierno hasta hace no mucho mostraba que el cierre de empresas era en el segmento de pequeñas, nosotros mostramos que también es en el medianas y grandes”, concluyó.

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